تأکید بر نقش آموزش و پرورش در بازسازی هویت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علیاکبری صبح امروز در سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، با اشاره به جایگاه قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام(ص)، بر ضرورت بازگشت جدیتر به آموزههای دینی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به روند اجرای اسناد تحولی نظام تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: استمرار مسیر تربیت ایمانی و انقلابی باید با جدیت دنبال شود و این موضوع در برنامههای نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
نقش آموزش و پرورش در بازسازی هویت اسلامی
وی با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی نظام آموزشی در بازآفرینی هویت اسلامی افزود: تعمیق و تبیین دکترین مقاومت در مدارس باید با جدیت دنبال شود و نسل جدید با مبانی این تفکر و سبک زندگی آشنا شود.
حاج علیاکبری با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در شکلگیری و تبیین دکترین مقاومت گفت: امام خمینی(ره) نظریهپرداز اصلی این دکترین بود و مقاومت را به یک گفتمان اثرگذار تبدیل کرد.
وی ادامه داد: دکترین مقاومت تنها یک راهبرد سیاسی نیست، بلکه سبکی از زندگی و عاملی هویتبخش است که امام راحل آن را تبیین و در جامعه به مرحله اجرا رساند.
انتقال روحیه خودباوری به نسل جدید
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: امروز آموزش و پرورش وظیفه دارد روحیه شجاعت، خودباوری و فرهنگ «ما میتوانیم» را که از نتایج و دستاوردهای دکترین مقاومت است، به نسل جوان منتقل کند.
وی با اشاره به اهمیت نقش مدرسه و معلم در شکلگیری شخصیت دانشآموزان اظهار کرد: جبهه کفر و استکبار با هدف تضعیف هویت الهی انسان و آسیب زدن به کرامت انسانی، بهویژه در حوزه هویت زن، تلاش میکند بر نظام آموزشی اثر بگذارد.
حاج علیاکبری افزود: بر همین اساس، مدرسه و معلم در خط مقدم این جبهه فرهنگی قرار دارند و نقش آنان در صیانت از هویت دینی و انسانی نسل آینده بسیار مهم است.
الگوهای قرآنی برای جامعه امروز
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با استناد به آیات سوره فتح و توصیف یاران پیامبر(ص) در قرآن کریم، بر اهمیت ویژگیهایی همچون استواری در برابر دشمنان و مهربانی و همدلی میان مؤمنان تأکید کرد و این آموزهها را از پایههای مهم هویت اسلامی دانست.
وی همچنین با اشاره به نقش جامعه مؤمنان و مردم مدینه در شکلگیری و گسترش پیام اسلام، بر ضرورت توجه به مفاهیمی همچون وفاداری، همبستگی و پیروی از تعالیم پیامبر اسلام(ص) تأکید کرد.
خطیب نماز جمعه تهران در پایان با اشاره به برخی مفاهیم قرآنی و وقایع تاریخی صدر اسلام گفت: بازخوانی این آموزهها و مفاهیم برای جامعه اسلامی امروز ضروری است و باید در نظام تعلیم و تربیت مورد توجه جدی قرار گیرد.
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