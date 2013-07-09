خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: هر ساله با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان رسانه ملی با تدارک و پخش برنامه‌های ویژه‌ای، به استقبال این ماه می‌رود. یکی از برنامه‌های پرطرفدار این سال‌های تلویزیون در ماهرمضان ویژه‌برنامه‌های وقت افطار است. امسال هم مشابه سال‌های گذشته تلویزیون برای ساعات منتهی به افطار برنامه‌هایی تدارک دیده که بازگشت احسان علیخانی به "ماه عسل" و کلید خوردن یک برنامه تازه ویژه افطار در شبکه آموزش از نکات جذاب این برنامه‌ها است.

"شهر باران" با حضور خواننده‌های پاپ

در این میان شبکه یک برنامه ویژه افطار خود با نام "شهر باران" را به تهیه‌کنندگی احسان ارغوانی روی آنتن می‌برد که حامد زمانی، مهدی احمدوند و میثم ابراهیمی ترانه‌هایی را برای پخش در قسمت‌های مختلف آن خوانده‌اند.

طبق گفتگوی ارغوانی با مهر، این مجموعه پس از خبر 19 از شبکه یک پخش می‌شود و دارای بخش‌های مختلف زنده و تولیدی است و در بخش زنده آن مهمان‌های ویژه‌ای حضور خواهند داشت. در قسمت اول برنامه، مهمان‌هایی دعوت شده‌اند که هر کدام به نوعی در زندگی خود موفقیت‌های زیادی کسب کرده‌اند و در بخش دوم نیز که به صورت تولیدی تهیه شده به موضوعاتی توجه شده که گروه‌های مختلف سنی بتوانند با برنامه همراه شوند. تهیه‌کننده "شهر باران" همچنین اعلام کرد موضوعات برنامه به سه دهه تقسیم می‌شود؛ دهه‌های رحمت، مغفرت و برکت و موضوعات و دکور برنامه نیز بنا به موضوع تغییر می‌کند. طراحی دکور برنامه با محمد قاسمی بوده که هر روز و با توجه به موضوع برنامه رنگ و تصویر ال ای دی آن تغییر می‌کند. پخش "شهر باران" در 35 برنامه 70 دقیقه‌ای سه روز مانده به ماه رمضان آغاز شده و تا سه روز پس از ماه مبارک ادامه دارد. شهاب رمضان و سعید شهروز در تیتراژها نویسنده این برنامه کریم خودسیانی و کارگردان آن حامد عقیلی است. تیتراژ ابتدایی این مجموعه را شهاب رمضان و تیتراژ پایانی را هم سعید شهروز می‌خواند. خودسیانی همچنین به همراه حامد صلح‌جو اجرای برنامه را نیز برعهده دارد. جز شبکه یک، رمضان 92 شبکه سه نیز پرمخاطب‌ترین برنامه افطار سال‌های اخیر خود را در جدول پخش قرار داده است؛ "ماه عسل" که امسال دوباره با حضور احسان علیخانی به عنوان مجری و تهیه‌کننده روی آنتن می‌رود و گروه تولید تقریبا تا به حال هیچ خبری از جزئیات برنامه منتشر نکرده‌اند.

از بین عوامل محمد پیوندی کارگردان حاضر به گفتگو شد و درباره "ماه عسل" 92 به مهر گفت: سعی کردیم امسال ساختار کلی برنامه را که مخاطب به دیدن آن عادت دارد، به هم نزنیم. در واقع "ماه عسل" مثل سال‌های گذشته هر بار با حضور دو طیف مهمان و یک موضوع مشترک روی آنتن می‌رود. موضوعاتی که ما انتخاب کرده‌ایم نیز به دغدغه‌های اجتماعی و اخلاقی مربوط می‌شود.

وی افزود: دو طیف مهمان ما نیز به یکدیگر ربط دارند و یک خط را دنبال می‌کنند. مثلا درباره یک موضوع اجتماعی چون روزی حلال، یک مهمان این اصل را رعایت کرده و دیگری کسی است که در چارچوب روزی حلال بوده اما توجهی به آن نداشته است.

کارگردان "ماه عسل" با تأکید بر اینکه در این باره از نگاه تلخ دوری شده است، ادامه داد: قصد داریم موضوع امید به زندگی در کل برنامه جریان داشته باشد. بنابراین حتی در خصوص موضوعاتی که ملتهب یا تلخ هستند از زاویه‌ای نگاه کرده‌ایم که این تلخی به جامعه القا نشود.

صندلی "ماه عسل" انحصاری نیست

پیوندی تصریح کرد: صندلی "ماه عسل" متعلق به همه مردم بوده و انحصاری نیست. بنابراین هر کس که قصه‌ای در زندگی‌اش دارد می‌تواند روی آن بنشیند. ما برش‌هایی از قصه‌های زندگی مردم را در برنامه روایت می‌کنیم، آدم‌هایی که نباید ساده از کنارشان بگذریم.

روایت زندگی آدم‌های خاص روی صندلی "ماه عسل"

وی طراح دکور را پیمان قانع معرفی کرد و با بیان اینکه تلاش می‌کنند دکور از فرم محتوایی برنامه دور نباشد، یادآور شد: این بخش در قالب نویی در حال ساخت است. همچنین بخشی از برنامه به پخش پلی بک‌ها اختصاص دارد و ما یا از موضوعات مرتبط با موضوع اصلی مستند داریم یا بخشی از زندگی انسان‌ها را در قالب مستند روایت می‌کنیم. گرچه بیشتر می‌خواهیم مردم با افراد در استودیو آشنا شوند و قصه‌های زندگی‌شان روی صندلی برنامه روایت شود.

و اما شبکه تهران که سال گذشته جایزه بهترین برنامه ویژه افطار را از آن خود کرد امسال هم "آبی آسمانی" را به تهیه‌کنندگی رضا درویش‌نوری البته به صورت تولیدی برای پخش در نظر گرفته که رقیب جدی "ماه عسل" به حساب می‌آید. برنامه باسابقه‌ای که امسال برای چهارمین سال روی آنتن می‌رود.

برنامه‌ای با همان حال و هوا و حضور افراد خاص از طبقه‌های مختلف اجتماعی که یا شغل و شرایط ویژه‌ای دارند و یا حادثه خاصی برایشان رخ داده است. امسال هم مثل سال گذشته علیرضا غفاری این برنامه را اجرا می‌کند.

موضوعاتی چون نگاه متفاوت به جایگاه خدا در زندگی فردی، اجتماعی و حرفه‌ای انسان‌ها با دو رویکرد شخصیت محور و موضوع محور، ترکیب برنامه "آبی آسمانی" در 30 قسمت 45 دقیقه‌ای را تشکیل داده است. روایت رادیویی، مناجات، کلیپ‌های موضوعی و گفتگوی استودیویی با مهمانان بخش‌های مختلف این برنامه است.

حسن صدخسروی کارگردانی و نویسندگی برنامه را میترا نیکفر و الوندی برعهده داشته است. این برنامه چهارمین سالی است که از آنتن شبکه تهران پخش می شود.

شعرهای برگزیده شاعران دیروز تا امروز

در این میان شبکه آموزش نیز به جمع شبکه‌های صاحب برنامه افطار پیوسته است. سیدمحمد مناجاتی تهیه کنندگی "ادبستان" را برعهده دارد و درباره آن به خبرنگار مهر گفت: این برنامه برای افطار شبکه آموزش، نمونه‌ای از شعرهای برگزیده شاعران دیروز تا امروز را روایت می‌کند. این اشعار متناسب با حال و هوای لحظات افطار برگرفته از نیایش‌ها و توحیدیه‌های شاعران بزرگ فارسی است. آشنایی با زندگی و شیوه سخن به اندیشه شاعران و نیز حکایت‌های پندآموز و شنیدنی از بخش های دیگر "ادبستان" است.

وی افزود: این برنامه در ایام ماه مبارک رمضان و در استقبال و بدرقه اذان مغرب پخش می‌شود و در آن چهره‌های مطرح موسیقی کشور همچون حسام الدین سراج، سالار عقیلی و وحید تاج نغمه‌خوانی می‌کنند.

تهیه‌کننده "دستان" یادآور شد:‌ همچنین در هر برنامه کارشناسان مطرح ادبی همچون پرویز عباسی داکانی، اسماعیل امینی، مهدیه قمشه‌ای و... شرحی بر احوال شاعران فارسی همچون عطار، سعدی، حافظ، خواجوی کرمانی تا معاصرانی چون سهراب سپهری، قیصر امین پور و مهرداد اوستا خواهند داشت.

آوازخوانی پس از اذان در "ادبستان"

به گفته مناجاتی در بخش دیگر برنامه منظومه‌ها و مناجات‌های عرفانی شاعران توسط مجری و خواننده بیان می‌شود و بعد از اذان مغرب نیز آوازخوانی با حال و هوای نیایش توسط چهره‌های مطرح صورت می‌گیرد.

تحقیق و نگارش "ادبستان" را اسماعیل امینی شاعر و استاد دانشگاه برعهده دارد. اجرای برنامه نیز برعهده مریم مه‌نگار است. کارگردان این برنامه اسدالله ایمن است و از چهارشنبه 19 تیر از اول ماه مبارک رمضان به مدت 60 دقیقه ساعت 20:10 از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود و تا بعد از اذان مغرب ادامه دارد.

شبکه‌های پنج و چهار سیما نیز برنامه‌های مذهبی و معنوی با مناجات‌های روحانی تدارک دیده‌اند و شبکه‌های استانی و برون‌مرزی سیما نیز هر یک برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک دیده‌اند.