بلر خواستار مداخله نظامی در سوریه شد

به گزارش خبرگرای مهر به نقل از دیلی تلگراف، "تونی بلر" در گفتگو با شبکه چهار رادیو بی بی سی با بیان این مطلب از تعلل دولت فعلی انگلیس در تسلیح شورشیان در سوریه انتقاد کرد.

بلر گفت : من شخصا معتقدم که باید برای برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه اندیشه کنیم. خودداری از این کار همان می شود که اکنون در سوریه شاهدش هستیم.

نخست وزیر اسبق انگلیس در ادامه افزود : آنچه ما باید در مورد منطقه خاورمیانه بدانیم آن است که برخی کشورها در امور سوریه مداخله می کنند و اگر ما در این کار وارد نشویم نتیجه آن خواهد بود که سرنوشت سوریه به دست کشورهای دیگر می افتد.

بلر در پایان با اشاره به تحولات مصر و کنار گذاشته شدن "محمد مرسی" از ریاست جمهوری این کشور، خواستار حمایت از اقدامات ارتش مصر شد.