به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «کالک های خاکی» شامل خاطرات سردار سرلشکر محمد علی (عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر روز دوشنبه 17 تیر با حضور مسئولان و مدیران فرهنگی و لشکری در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران پدیده ای در عصر حاضر از جهان بشری است که عده ای می خواهند فکر کنند بر اساس یک روند سیاسی شکل گرفته است اما به اعتقاد من این پدیده حاصل ایمان، اعتقاد و تعامل با پروردگار است.

وی ادامه داد: در سال های گذشته برخی دوست نداشتند انقلاب اسلامی با رهبری امام نسبت بدهند همانگونه که در زمان پیامبر اکرم(ص) برخی مانع از رسیدن پیام او به مردم می شدند. به یاد داریم هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود که در کشور ما برخی ماجرای قومیت ها را به راه انداختند و وقت مقاومت ما را دیدنددشمن دیگری را به سراغ ما فرستادندو در کل کاری نبود که از دستشان بر بیاید و بر علیه ما انجام بدهند.

خاموشی ادامه داد: در بحث دفاع مقدس این است که آیا به تعداد بچه های جنگ در صحنه نبرد نویسنده وجود داشت یا خیر مسلما نه اماتعدادی از بچه های جنگ می توانند نقل خاطره کنند و زاویه دید خودشان از جنگ را بیان کنندو تاریخ شفاهی جنگ امروزه دارد از همین منظر به خاطرات دفاع مقدس دست پیدا می کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: نگاه به دفاع مقدس چه از منظر آن رزمنده ایی که با یک دست تعمیر کار دوچرخه و موتور است چه رزمنده ایی که توانسته عالی ترین مقامات تحصیلی را به دست آورد می تواند نقل شود به تعبیر من گاهی یک نیروی عادی نیز خاطراتی بسیار شنیدنی از دفاع مقدس دارد.

خاموشی بااشاره به کتاب کالکهای خاکی گفت: این کتاب تنها خاطره نیست نقشه راه هم هست. روایت کسانی است که مخاطب حضرت امام (ره) شدندو به انجام کارهای سنگین و جهاد گونه نائل شدند.

در ادامه این مراسم حسین یکتا از فرماندهان دوران دفاع مقدس نیز به سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اینکه برخی از کتابهای موجود در عرصه دفاع مقدس خوردنی است و نه خواندنی اظهار داشت: گاهی یک خاطره اذ رمیت ما رمیت است. در کلام برخی از فرماندهان بوی شهید همت می آید و این حرفها عجیب هم اثر دارد. من از حوزه هنری تشکری می کنم که مکانی برای انتشار این خاطرات شده است؛ خاطراتی که گاه به ما گفته می شود که یک خط یا یک کتاب از آن عده ای را به هم ریخته و مسیر زندگیشان را تغییر داده است.

یکتا ادامه داد ما امروز یک روایت فتح تازه می خواهیم تا فتح الفتوح شهدا را روایت کنیم این کتاب "کالکهای خاکی" نیاز بچه های امروز ماست و هر چند که به جلوتر حرکت کنیم این نیاز بیشتر دیده می شود.

وی در ادامه با نقل خاطراتی از سفرهای خود به خارج از کشور گفت: سرکنسول ایران در آلمان می گفت در همین ایام قبل از انتخابات وقتی با چند تن از سرمایه داران ایرانی مقیم آلمان در مورد مسائل سیاسی صحبت می کردم آنها به هیچ شکل قانع نمی شدندو حاضر به همکاری نبودند اما زمانی که صحبتم به جنگ کشید و از برادر شهیدم خاطراتی برای آنها نقل کردند 3 -4 نفر از آنها منقلب شدند و به نتیجه رسیدیم. این همان فتح الفتوح شهداست که امروزه شاهد آنیم.

یکتا افزود: صحبت از شهدا در نسل امروز بسیار تاثیر دارد. دوستانم نقل کرده اند که در جنوب لبنان و در لحظه های حساس نبرد رزمندگان کتاب خاکهای نرم کوشک را می خواندند تا ببینند شهید برونسی چگونه در جنگ متوسل می شد این کتاب (کالکهای خاکی) را هم که می خوانیم می بینیم که چگونه در دفاع مقدس رزمندگان ما با هیچ ایستادند و جنگ را مدیریت کردند. امروز هم که شیپور جنگ نرم زده شد است عرصه ای به وجود آمده تا مرد از نامرد تشخیص داده شود و فردی مانند "آقا عزیز" هم در این میدان ایستاده و کارهایی می کنند که نهایت اخلاص است.

وی در پایان به موضوع تبدیل خاطرات دفاع مقدس به سبک زندگی اشاره کرد و گفت: امروز بچه های ما در خاطرات دفاع مقدس باید سبک زندگی را پیدا کنند و وظیفه ماست تا این خاطرات را به این موضوع تبدیل کنیم تا در ادب و فرهنگ آنها تاثیر بگذارد.