شکست تیم ملی بسکتبال در جنگ مانیل مقابل نیوزیلند/٢ امتیاز کم آوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از امروز (جمعه ۶ شهریور) وارد مرحله دوم شد تا ۱۲ تیم حاضر در این مرحله طی سه پنجره چهارم، پنجم و ششم، برای کسب سهمیه جهانی با یکدیگر رقابت کنند.

در چارچوب این مرحله و از پنجره چهارم، تیم ملی بسکتبال کشورمان امروز از گروه E به مصاف نیوزیلند رفت. در این دیدار که به میزبانی مانیل برگزار شد، ملی پوشان کشورمان بعد از واگذاری نتیجه کوارتر نخست، رقابتی پایاپای را با حریف دنبال کردند که بارها به تساوی کشیده شد و در نهایت هم منجر به تساوی ٨٠ - ٨٠ در پایان وقت قانونی همراه بود.

بدین ترتیب دیدار دو تیم ایران و نیوزیلند به وقت اضافه کشیده شد، در ٥ دقیقه وقت اضافه اول، ملی پوشان ایران شکست خوردند و بدین ترتیب نتیجه نهایی را با دو اختلاف امتیاز و با نتیجه ٩٣ به ٩١ واگذار کردند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و نیوزیلند به این شرح است:

ایران ٩١ - نیوزیلند ٩٣

(۱۹ -۲۱)، (۲۰ -۱۷)، (۲۲ -٢٨)، (١٩-١٤)، (١١ -١٢)

این شکست در حالی برای تیم ملی بسکتبال ایران ثبت شد که این تیم سال گذشته و در مرحله رده بندی کاپ آسیا هم موفق به شکست نیوزیلند شده بود.

تیم ملی بسکتبال ایران دومین دیدار مود در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی را یکشنبه برابر فیلیپین برگزار می کند، این دیدار همچون دیدار امروز که امتیاز میزبانی آن از ایران سلب شده بود در مانیل برگزار خواهد شد.

در پایان سه پنجره مرحله دوم انتخابی جام جهانی، سه تیم برتر هر یک از گروه های E و F همراه با بهترین تیم چهارم این دو گروه صاحب سهمیه جهانی می شوند.

جام جهانی ٢٠٢٧ قطر به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.