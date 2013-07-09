به گزارش خبرنگار مهر ،سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این باره که امارات با سوء استفاده از نام خلیج فارس برای لیگ فوتبال خود نام جعلی انتخاب کرده و وزارت امور خارجه در این باره چه اقداماتی صورت داده است گفت: در صورتی که این خبر صحت داشته باشد فدراسیون فوتبال یک سری اقدامات حقوقی را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: ما هنوز اخبار رسمی و تایید شده ای که این کار حتما صورت گرفته باشد را در اختیار نداریم و تنها در بعضی از رسانه ها به این موضوع اشاره شده است.

عراقچی اظهار داشت: آنچه مسلم است بر طبق اساس نامه و منشور فیفا نباید از ورزش استفاده سیاسی صورت بگیرد. اگر در ایران نام خلیج فارس گذاشته شود یک نام رسمی قرار داده شده و هیچ اشکالی نیز ندارد اما اگر کسی این نام را جعل کند و یا چیزی به آن اضافه و یا از آن کم کند مشخص است که اهداف سیاسی در آن وجود دارد و قطعا خلاف قوانین و قابل پیگیری است.

توافقی برای دور آینده مذاکرات ایران و آژانس صورت نگرفته است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی دراین باره که گفته شده دیدار نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه آینده خواهد بود، گفت: این خبر را تایید نمی کنم ایده ای در این باره مطرح شده که دور دیگری از مذاکرات بین ایران و آژانس برگزار شود، اما هنوز توافق رسمی درباره آن صورت نگرفته است.

روادید گرجستان برای ایرانیان در فرودگاه صادر می شود

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره لغو یکطرفه توافق لغو روادید بین ایران و گرجستان از سوی دولت گرجستان اظهار داشت: از اینکه دولت گرجستان لغو روادید را به صورت یک جانبه منتفی کرده اند، متاسف هستیم، اما آنها گفته اند که این اقدام در چارچوب مقررات جدید در رابطه با روادید گرجستان است و اختصاص به ایران ندارد.

عراقچی ادامه داد: خوشبختانه وزیر امور خارجه گرجستان صحبت های مثبتی در این باره داشته اند و گفته اند که این اقدام موقت است و در آینده تغییر خواهد کرد. آنچه برای ما خوشایند است این است که ورود هموطنان ما به گرجستان با مشکل خاصی مواجه نیست و در فرودگاه برای ایرانیان روادید صادر می شود و در عمل هیچ چیز عوض نشده است.

اعلام مواضع دخالت در امور کشورها به حساب نمی آید

خبرنگاری درباره تحولات مصر و اینکه جریان های مخالف مرسی در مقابل موضع ایران واکنش نشان داده و آن را دخالت دانسته اند و همچنین در این باره که دستگاه دیپلماسی در صورت روی کار آمدن دولت جدید در مصر چه موضعی خواهد داشت، سوال کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پاسخ داد: در خصوص مصر مواضع ما از روز اول روشن بوده و نگرانی خود را نسبت به تحولات مصر و اینکه تحولاتی که در حال شکل گیری است، خلاف روندهای دموکراتیک و آرمان های مصر است و اینکه ممکن است درگیری شود اعلام کرده ایم.

وی با بیان اینکه اعلام مواضع دخالت در امور کشورها به حساب نمی آید، تصریح کرد: اگر اعلام مواضع ایران دخالت است پس در مورد دیگر کشورها که گفته اند کمک ها را قطع می کنند، چه حسابی باید باز کرد.

عراقچی بیان کرد: ما از کشته شدن مردم ابراز تاسف و همه طرف ها را به خویشتنداری دعوت می کنیم، درگیری ها در مصر نگرانی همه کشورها را درپی دارد و ما نسبت به درگیری و خشونت در داخل مصر و تبعات آن در منطقه نگران هستیم.، همه طرف ها را به پرهیز از خشونت دعوت می کنیم و امیدواریم به اصول مردم سالاری و دموکراتیک احترام گذاشته شود و خواسته های مردم مورد احترام قرار گیرد و در یک توافق ملی با حفظ وحدت و انسجام طرف های مختلف مصری بتوانند به راه حلی که انسجام داخلی مصر را حفظ می کند، برسند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کرد: گفتگو و آشتی ملی راه حل مصر است و مردم برومند مصر نیز مسلما در همین جهت حرکت می کنند و اجازه نمی دهند که دست های تفرقه افکنانه که نشانه های خارجی آن را شاهد هستیم مصر را به سمت درگیری های داخلی سوق داده و این قدرت جهان اسلام را ضعیف کند.

تا زمان استقرار دولت هیچ مذاکرات رسمی بین ایران و 1+5 صورت نمی گیرد

وی درباره زمان و مکان دور آتی گفتگوهای ایران و 1+5 بیان کرد: روشن است که تا وقتی رئیس جمهور محترم در دولت مستقر نشود و اعضای کابینه مشخص نشود هیچ مذاکرات رسمی بین ایران و 1+5 صورت نمی گیرد و اکنون نیز هر دو طرف در انتظار طی این دوره انتقالی هستند.

قضاوت درباره دست های پشت پرده تحولات مصر زود است

عراقچی در پاسخ به سوالی در این باره که گفته می شود پشت پرده تحولات مصر توافق پنهانی بین عربستان، قطر و آمریکا است، اظهار داشت: به اعتقاد من فضای مصر همچنان غبارآلود و دارای ابهامات زیاد است، روند امور شکل طبیعی خود را ندارد و هرگونه قضاوتی در این باره که چه دست هایی در کار بوده، زودهنگام است، نکته مهم احترام به خواسته‌های مردم مصر و تحقق خواسته های آنها از راه مسالمت‌آمیز است.

خبرنگاری درباره تاثیر برکناری مرسی در صحنه نبرد سوریه پرسید که سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ گفت: همه تحولات در خاورمیانه بر یکدیگر تاثیرگذار است، نمی توان از حالا ارزیابی کرد که تحولات چطور در موضوع سوریه تاثیر می گذارد. هر تحولی، تبعات خود را دارد و ما نگران اشاعه بحران در منطقه از کشوری به کشور دیگر هستیم بعضی نشانه ها برای فتنه انگیزی خارجی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما خواهان راهکار سیاسی برای سوریه هستیم از روز اول نیز این مطلب را گفته ایم که اگر راهکار سیاسی پیدا نشود و گرایش به راهکارهای نظامی وجود داشته باشد احتمال گسترش بحران به بقیه کشورهای منطقه وجود دارد این نگرانی اکنون نیز هست و امیدواریم با درایت رهبران منطقه شاهد راهکارهای سیاسی عادلانه و عاقلانه باشیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که قوه قضائیه در رابطه با استرداد باغ قلهک چه اقدام موثری به عمل آورده است، گفت: ما خبر جدیدی در این رابطه نداریم.

امیدواریم به برکت ماه رمضان گروه های تروریستی سلاح خود را در سوریه کنار بگذارند

خبرنگاری پرسید رئیس جدید شورای ملی سوریه پیشنهاد آتش بس را به دولت بشار اسد داده و فرمانده ارتش آزاد سوریه اعلام کردند که اگر دولت های غربی سلاح ندهند با القاعده پیوند خواهند بست. عراقچی در این باره گفت: تقاضا برای آتش بس را ما هم شنیدیم که بعضی از گروه های معارض سوریه داشته اند، نفس قضیه خوب است و ما خواهان بازگشت به راه حل مبتنی بر گفتگو هستیم و امیدواریم به طور کامل آتش بس اعلام شود.

وی افزود: این درخواست سال گذشته نیز از طرف دولت سوریه با پیشنهاد اخضر ابراهیمی مطرح شد در آن زمان متاسفانه گروه های معارض نپذیرفتند و علی رغم اینکه دولت سوریه آتش بس را یکجانبه اجرا کرد اجازه ندادند که در ماه رمضان آتش بس صورت گیرد. اگر اکنون نیز طرفها آتش بس کنند مطلوب است و امیدواریم به برکت ماه رمضان گروه های تروریستی سلاح خود را کنار بگذارند.

عراقچی تاکید کرد: اینکه از یک طرف آتش بس و از طرف دیگر تهدید می شود خطرناک است. البته نشانه هایی از رابطه گروه های سوری با تکفیری وجود داشته است و این همان خطری است که از قبل نسبت به آن هشدار داده ایم.

احمدی نژاد در فرصت مناسب درباره تحولات مصر موضع گیری می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سئوال که موضع گیری ایران در قبال عنوان کودتا برای تحولات مصر چیست و اینکه چرا محمود احمدی نژاد درباره تحولات مصر تاکنون اظهارنظر نکرده است، بیان کرد: درباره تحولات مصر موضع ما کاملا مشخص بوده و از روز اول خواهان گفتگوهای ملی برای حل و فصل موضوع و احترام به خواسته های مشروع مردم و ساز و کارهای دموکراتیک در حل و فصل موضوعات بوده ایم.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در هیچ دموکراسی دخالت نیروهای نظامی پسندیده نیست و در یک دموکراسی پیشرفته باید از هر گونه دخالت غیر دموکراتیک اجتناب شود. امیدواریم ادامه تحولات در مصر به همین سمت برود و هر گونه تغییر و تحول سیاسی در چارچوب روند دموکراتیک باشد.

وی افزود: آقای احمدی نژاد نیز همواره در زمان مقتضی مواضع خود را اعلام کرده اند و در خصوص مصر نیز در فرصت مناسب این کار را می کنند.

درباره دیپلمات عربستانی در حال رایزنی هستیم

عراقچی در پاسخ به سئوالی در این باره که قوه قضائیه درخواست لغو مصونیت دیپلمات عربستانی را داده است، بیان کرد: موضوع تصادف دیپلمات عربستانی را با دولت عربستان در چارچوب کنوانسیون های مربوطه در حال رایزنی هستیم و امیدواریم با توافق یک راه حل برای مشکل پیدا شود. بر طبق کنوانسیون وین اینکه درخواست لغو مصونیت دیپلماتیک صورت گیرد وجود دارد اما امیدواریم کار به آنجا نرسد.

از ملاقات بارزانی و نوری المالکی حمایت کردیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره که روزنامه شرق الاوسط اعلام کرده که ایران از ریاست جمهوری بارزانی در عراق برای کاهش نفوذ ترکیه حمایت می کند، بیان کرد: ریاست جمهوری در عراق و هر کشوری یک موضوع داخلی است و بسته به تصمیم و اراده مردم آن کشور دارد. نه جمهوری اسلامی ایران و نه هیچ کشوری حق دخالت در این پروسه را ندارند. آنچه تاکید داریم و استقبال کرده ایم ملاقات خوب بارزانی و نوری المالکی در بغداد بود و فکر می کنیم این ملاقات در مسیر درستی بوده و منجر به تحکیم مودت بین اقوام عراق خواهد شد و به ثبات سیاسی این کشور کمک می کند. معتقدیم هر گونه گفتگو و تعامل بین اقوام مختلف در عراق می تواند به ثبات کشور کمک کند.

اخراج ایرانیان از امارات در چارچوب نسبت جمعیتی

وی در پاسخ به سئوالی درباره اخراج اتباع ایرانی از امارات خاطر نشان کرد: دولت امارات اعلام کرده که این اقدام در چارچوب نسبت جمعیتی و تغییراتی در قوانین اتباع خارجی در این کشور صورت گرفته است و موضوع در دستور کار ما و امارات قرار دارد.

عراقچی افزود: ایرانیان مقیم امارات سابقه چندین ده ساله در این کشور دارند و از موقعیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. رایزنی های ما در این خصوص قبل از رسانه ای شدن این مسئله وجود داشته، در سفر وزیر کشور به امارات این موضوع مورد بحث قرار گرفته و امارات قبول کرده که در این باره بازنگری داشته باشد. در سفر آقای امیر عبداللهیان نیز این موضوع بحث شده و در دستور کار کمیته مشترک کنسولی دو کشور که بعد از ماه رمضان برگزار می شود نیز وجود دارد.

وی درباره راه اندازی خط مستقیم هوایی ایران و آمریکا بیان کرد: این خبر از ابتدا هیچ پایه و اساسی نداشته و صحت ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره انتخابات آذربایجان و همچنین فعالیت های ایران در موضوع قره باغ آذربایجان گفت: آذربایجان همسایه و کشور دوست و نزدیک ایران است و علایق تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی بین دو کشور وجود دارد. همواره به استقلال آذربایجان و تمامیت ارضی آن کشور احترام گذاشته ایم، به انتخابات آذربایجان هم از همین زاویه نگاه می کنیم و معتقدیم این موضوع داخلی آذربایجان است.

وی افزود: در رابطه با قره باغ موضع ایران تغییر نکرده و اعتقاد داریم مسئله باید از طریق گفتگو حل و فصل شود. آمادگی داریم در صورتی که از ما درخواست شود مساعی خود را به کار گیریم.

جاسوسی آمریکا در ایران مطلب جدیدی نیست

عراقچی در این باره که ادوارد اسنودن اعلام کرده ایران یکی از اهداف جاسوسی آمریکا بوده است، بیان کرد: این مطلب چیز جدیدی نیست و اسنودن چیز جدیدی به اطلاعات ما اضافه نکرده است، خود مقامات آمریکا به کرات این مسئله را گفته اند و قطعا محکوم است و این موضوع دخالت در امور داخلی ایران محسوب می شود.

وی درباره درخواست پناهندگی اسنودن و مسئله هواپیمای رئیس جمهور بولیوی بیان کرد: در مورد رئیس جمهور بولیوی حرکتی که صورت گرفت اصلا پذیرفته نبود و خلاف همه قوانین و پروتکل هاست. ما در زمان خود این مسئله را محکوم کردیم و امیدواریم دیگر شاهد حرکت هایی که از موضع تکبر و سلطه است، نباشیم.

مهمترین دستاوردهای دولت نهم و دهم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی درباره مهمترین دستاوردهای دولت نهم و دهم در سیاست خارجی بیان کرد: رئیس جمهور در صحبتهای تلویزیونی به ابعاد مختلف این مسئله پرداختند، حفظ روحیه استقلال طلبانه کشور در عرصه های مختلف و مقابله با سلطه آمریکا از درخشان ترین دستاوردهای دولت احمدی نژاد بوده است. ایستادگی در مقابل زورگویی ها که نتیجه آن مشخصا در موضوع هسته ای رسیدن ایران به خواسته های خود در موضع میدانی بوده از دیگر دستاوردهاست.

عراقچی افزود: ان شاء الله آقای صالحی در زمان مورد نظر دستاوردهای دولت نهم و دهم در زمینه سیاست خارجی را تشریح می کنند و بنده فکر می کنم ایستادگی و مقاومت در مقابل زیاده خواهی دولت های بزرگ از جمله آمریکا از مهمترین دستاوردها بوده است.