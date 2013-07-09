به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رضا فرهی صبح سه‌شنبه در نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر با شرکت‌های آبفا، مخابرات و شرکت گاز استان بوشهر یکی از وظایف اساسی قوه قضائیه را پیشگیری از جرم بر شمرد و اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم موثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری‌های اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد.

وی ادامه داد: پیشگیری از جرم طبق تعریف "لایحه پیشگیری از وقوع جرم" عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: قوه قضائيه با این لایحه به واقع، قواي 3 گانه ـ همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها ـ رسانه‌هاي جمعي و عموم مردم را به عزمي همگاني و بسيجي فراگير دعوت کرده است تا ضمن تشريک مساعي، جامعه را از بروز جرايم و مفاسد ناهنجاري‌ها و آسيب‌ها عاري گردانيده و به منظور تأمين امنيت مبتني بر سلامت و عدالت اجتماعي، به عنوان پيش نياز توسعه همه‌جانبه و پايدار، ميثاق وفاق بندند.

وی ادامه داد: اصل تقدم پيشگيري بر درمان بايد در ورطه عمل نمود يابد؛ سالانه ميلياردها تومان بابت مقابله با جرايم، اصلاح مجرمان، اداره زندانيان، تقويت ضابطان و دستگاه قضايي و... پرداخت مي‌شود و خسارات فراواني به بيت المال تحميل ‏مي‌شود، حال آنکه اگر فوايد و ثمرات پيشگيري و سلامت قضايي در ورطه عمل درک شود، قطعاً اين خسارات و لطمات که بسيار غير قابل جبران و برگشت ناپذيرند حل خواهد شد.

وی عنوان کرد: در راستای عملی سازی طرح جامع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ، این شرکت های می توانند با درج پیام های پیشگیرانه در قبوض آب و برق و تلفن گامی موثر به منظور افزایش آگاهی عمومی به جامعه بردارند.

نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر با شرکت‌های آبفا، مخابرات و شرکت گاز استان بوشهر، با موضوع بررسی نقش ادارات ارائه دهنده خدمات عمومی در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کل استان برگزار شد.

در ادامه این جلسه نمایندگان حاضر در جلسه به بیان نظرات خود پرداخته و مقرر شد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیام های مرتبط با حوزه های مختلف پیشگیری را ماهانه به شرکت های آبفا، مخابرات و شرکت گاز ارسال و شرکت ها نیز نسبت به درج آن پیام ها بر روی قبوض مرتبط اقدامات لازم را به عمل آورند.