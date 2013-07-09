به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهداف برگزاری این طرح اظهار کرد: طرح ضیافت الهی با هدف تقویت باورها و اعتقادات، ایجاد فضای معنوی در امامزادگان و بقاع متبرکه و بهره گیری از ظرفیت ماه مبارک رمضان و با رویکرد تبدیل امامزادگان و بقاع متبرکه به قطب های معنوی کشور، امسال در 2 هزار امامزاده و بقعه متبرکه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امسال برنامه های متنوعی در این طرح پیش بینی شده است، افزود: امسال برنامه هایی از قبیل؛ برنامه های قرآنی، معرفتی و تبلیغی، دعاومناجات خوانی، برنامه های ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان و برنامه های تفسیری که به صورت مسابقه ای برگزار می شود، در نظر گرفته شده است.

شرفخانی با اعلام اینکه امسال برنامه های قرآنی ترتیل‌خوانی و جزءخوانی قرآن کریم در بیش از 1300 امامزاده در طول ماه مبارک رمضان برگزار می شود ، ادامه داد: در اکثر استان های کشور این برنامه ها بصورت پخش زنده از طریق شبکه های استانی پخش خواهد شد و همچنین این برنامه در برخی از امزاده ها ازقبیل؛ امامزاده هلال بن علی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان به صورت زنده از شبکه های ملی پخش می گردد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: امسال ترتیل خوانی نوجوانان کشور که با حضور قاریان، حافظان و مرتلین نوجوان کشوری به صورت آزمون برگزار شده است، از شبکه 2سیما بازپخش خواهد شد.

وی از برگزاری محافل انس با قرآن در قالب این طرح خبرداد و گفت: برای محافل انس با قرآن، برنامه‌‌ریزی‌های گسترده ای صورت گرفته است و امسال در بیش از 2 هزار امامزاده و بقعه متبرکه کشور این محافل با حضور قاریان مصری و همچنین قاریان بین المللی و ممتاز کشوری برگزار می شود.

حجت الاسلام شرفخانی با اعلام اینکه جلسات تفسیر قرآن با حضور اساتید تفسیر اعزامی از حوزه علمیه قم و همچنین ائمه جمعه شهرستان ها در امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می شود، تصریح کرد: آموزش های عمومی قرآنی و جلسات سنتی قرآن از دیگر برنامه های قرآنی است که امسال برگزار می شود و در این راستا سازمان قصد دارد با تقویت این جلسات ، برگزاری آنان را به طول سال نیز تسری بخشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، تربیت حافظان قرآن کریم را برنامه دیگر این طرح دانست و گفت: مرحله دوم طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم امسال در سراسر کشور از اول ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد ودر این راستا سازمان اوقاف متعهد شده است در مرحله دوم 280 هزار حافظ قرآن را در سراسر کشور تربیت کند.

وی اضافه کرد: افزوده شدن بخش حفظ موضوعی قرآن از تفاوت های طرح تربیت حافظان امسال با سال گذشته است که برهمین اساس، کتاب حفظ موضوعی قرآن کریم با قطع و طراحی بسیار زیبایی چاپ شد و به صورت رایگان در امامزادگان سراسر کشور برای ارائه به علاقه‌مندان حفظ قرآن قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به برگزاری مسابقه سراسری کتاب خوانی سفره آسمانی شماره 2 برگرفته از کتاب دقایقی با قرآن حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در قالب این طرح خبر داد و افزود: این کتاب که در برگیرنده 40 نکته آموزشی بصورت مفاهیم قرآنی است با شمارگان 500هزار جلد چاپ شده است و از طریق امامزادگان و بقاع متبرکه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در انتهای این کتاب سوالاتی طراحی شده که عزیزان بصورت مکتوب باید به آنها پاسخ دهند و ارسال کنند و برای این مسابقه جوایزی از قبیل ؛ کمک هزینه سفر حج ، عتبات عالیات و مشهد مقدس درنظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: کتاب دقایقی با قرآن حجت الاسلام و المسلمین قرائتی بصورت گسترده با شمارگان 150هزار جلد چاپ شد و در اختیار مبلغان و همچنین اساتید قرآنی قرار گرفت تا بتوانند در ماه مبارک رمضان ، برنامه های تفسیر را گسترش دهند. امسال در قالب این طرح 100 هزار جلد کلام الله مجید و مفاتیح الجنان به امامزادگان ، بقاع متبرکه ، مساجد و حسینیه ها اهدا شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برنامه های تبلیغی و معرفتی این طرح تصریح کرد: بیش از 2200 مبلغ روحانی از حوزه های علمیه قم و حوزه های علمیه استان ها و شهرستان ها برای برنامه های تبلیغی به سراسر کشور اعزام شده اند و همچنین در امامزادگان شاخص با حضور این روحانیون برای پاسخ گویی به شبهات و مسائل شرعی، گفتمان های دینی ، مشاوره بخش خانواده و مشاوره های تربیتی، خیمه های معرفتی برپا خواهد شد.

وی برپایی غرفه حجاب و عفاف ، برپایی غرفه معرفی کتاب و فروش محصولات در امامزادگان شاخص را از دیگر برنامه های این طرح توصیف و تأکید کرد: در تمام امامزادگان کل کشور، برنامه های سخنرانی ، قرائت ادعیه، بیان احکام شرعی با حضور روحانیون برگزار خواهد شد و در امامزادگان شاخص نیز مراسم مناجات خوانی و قرائت دعای ابوحمزه ثمالی و افتتاح در شب های ماه مبارک برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام شرفخانی با توجه به تقارن طرح ضیافت الهی و برگزاری طرح تابستانی اوقات فراغت نشاط معنوی در 1443 امامزاده و بقعه متبرکه در سراسر کشور، ادامه داد: برنامه های آموزشی و تربیتی برای بخش کودکان ، نوجوانان و جوانان براساس فضای ماه مبارک برگزار خواهد شد و کتب های تدوینی برای طرح نشاط معنوی براساس موضوعات مرتبط با ماه مبارک رمضان نیز اضافه خواهد شد و تمام تلاش خود را صرف خواهیم کرد تا از این ظرفیت ماه رمضان برای ارتقای سطح معرفتی و معارفی دانش آموزان استفاده کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نمایشگاه سفره آسمانی با نمایش 20تابلوی گرافیکی و محتوایی در 2هزار امامزاده و بقعه خبر داد و گفت: برنامه هایی در خصوص تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف و ایجاد وقف های جدید در این ماه متناسب با مخاطبان برگزار خواهد شد و برگزاری نشست های صنفی با موضوع ترویج فرهنگ وقف و همچنین ارائه مشاوره وقف جدید در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای ایام ولادت امام حسن مجتبی (ع)، لیالی قدر ، روز قدس و عید فطر نیز برنامه هایی ویژه در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام شرفخانی در پایان با بیان اینکه نیات برخی از واقفان در رابطه با اطعام و افطار روزه داران است، اضافه کرد: براین اساس و در راستای عمل به نیات واقفان، در برخی امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستانهایی که نیات واقف، منطبق با این موضوع را دارند، به ویژه در لیالی قدر، سفره سحری و افطار برپا خواهد شد.