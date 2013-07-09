به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: افتتاح قرائت خانه دیجیتال در ماه مبارک رمضان و ختم قرآن آنلاین، تلاوت روزانه قران کریم، نمایشگاه خوشنویسی و معرق و نمایشگاه کتاب از ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت است.

وی تصریح کرد: در روایات اسلامی درباره فضیلت ماه رمضان، روایات فراوانی از پیامبر و ائمه اطهار وجود دارد و روزه که بزرگترین فضیلت الهی است و در روایات هم ماه رمضان ماه ضیافت الهی نامیده شده است یعنی تمام بندگان دعوت به مهمانی خدا می شوند و در این ضیافت معنوی چه چیزی بهتر از قرآن است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: این اداره به مانند سال های گذشته در این ماه ویژه برنامه های سی روز با قرآن از جمله تلاوت روزانه یک جزء قرآن کریم هر روز ساعت 16 در مجتمع خاتم الانبیا (ص)، برگزاری نمایشگاه خوشنویسی ذکر قلم با آثار نسخ و ثلث هنرمندان برتر استان از آیات قرآن، برگزاری نمایشگاه معرق، ختم قرآن آنلاین ( که برای نخستین بار برای علاقمندان برگزار می شود ) و نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با 15 درصد تخفیف را برگزار می کند.

وی با ذکر اینکه مهمترین ویژگی ماه رمضان در کنار ماه قرآن بودن، ماه دعا و نزدیکی به خدا و دوری از محرمات و ماه تربیت است، افزود: از دیگر برنامه های اداره ارشاد رشت در این ماه سراسر پر برکت افتتاح قرائت خانه دیجیتال در ماه مبارک رمضان و ختم قران آنلاین است.

ثقتی در ادامه با اشاره به اینکه افتتاحیه ویژه برنامه های ماه رمضان فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت در چهارشنبه 19 تیر ماه ساعت 16 عصر در سالن وارش مجتمع خاتم الانبیا(ص) رشت خواهد بود، گفت: قرآن برای انسان و جامعه و کرامت انسانی اهمیت فراوانی قائل است و از دیدگاه قرآن هر انسانی نسبت به جامعه و افرادی که در اطراف او زندگی می کنند، دارای مسئولیت بوده و تنها درباره خود مسئولیت ندارد، به تعبیر بهتر فلسفه روزه نمایانگر این است که هر انسانی به صورت ملموس و عینی، احساس گرسنگی و فقر را درک کند و نسبت به معضلات اجتماعی و دردهای جامعه خود بیگانه نباشد.

وی یادآورشد: با برگزاری چنین برنامه هایی قدمی هر چند کوچک در این ماه سراسر نور و رحمت برداشته و به بصیرتی دست یابیم که لازمه طاعات و عبادات خالص است.