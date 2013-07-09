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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۵

دعوای کره جنوبی و ژاپن بر سر جزایر دوکدو بالا گرفت 

دعوای کره جنوبی و ژاپن بر سر جزایر دوکدو بالا گرفت 

سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی، ادعاهای ارضی ژاپن در جزایر دوکدو را به باد انتقاد گرفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "چو تای یانگ" امروز سه شنبه در بیانیه ای ضمن انتقاد از ادعاهای ارضی ژاپن در جزایر دوکدو که در ژاپن به تاکشیما معروف است، تاکید کرد: این جزایر طبق تاریخ، موقعیت جغرافیایی و قوانین بین المللی متعلق به کره جنوبی است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد  که ژاپن بار دیگر رسما ادعای خود را درباره حاکمیت جزایر تحت کنترل سئول موسوم به دوکدو مطرح کرد. سئول و توکیو مدتهاست درباره برخی از مسائل تاریخی از جمله اختلافات ارضی در مورد این جزایر با یکدیگر اختلاف دارند. این دو کشور همچنین بر سر موضوع بردگی جنسی زنان کره ای که توسط ارتش ژاپن در طول جنگ جهانی دوم مجبور به این کار شده اند، درگیر شده اند.

 

 

کد مطلب 2093705

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