پرسپولیس میزبان تراکتور، استقلال مهمان گسترش/ دربی تهران هفته هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی سیزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر شامگاه امروز سه شنبه در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این مراسم مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و برخی سرمربیان تیمهای حاضر در لیگ سیزدهم حضور داشتند. براساس برنامه ریزی صورت گرفته دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته هشتم برگزار خواهد شد.
براساس قرعه کشی صورت گرفته برنامه هفته اول لیگ سیزدهم به شرح زیر است:
* داماش گیلان - سایپا البرز
* گسترش فولاد تبریز - استقلال تهران
* فجرسپاسی شیراز - نفت تهران
* راهآهن شهرری - مس کرمان
استقلال خوزستان - ذوبآهن اصفهان
* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان
* صبای قم - ملوان بندرانزلی
* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز
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