اعلام برنامه هفته اول لیگ سیزدهم؛ پرسپولیس میزبان تراکتور، استقلال مهمان گسترش/ دربی تهران هفته هشتم

مراسم قرعه کشی سیزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد که طی آن در هفته اول پرسپولیس میزبان تراکتورسازی خواهد بود و گسترش فولاد در تبریز از استقلال پذیرایی خواهد کرد.