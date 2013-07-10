صحنه سازی خودکشی برای فرار از مجازات قتل دوست

به گزارش خبرنگار مهر، 22 فروردین امسال مرگ مشکوک پسر جوانی در یک خانه قدیمی در محله پیروزی خیابان بروجردی به ماموران پلیس اطلاع داده شد.

ماموران کلانتری 110 شهدا پس از حضور در محل حادثه در بررسی های اولیه دریافتند پسر جوان خود را از سقف آویزان کرده است.

در ادامه جسد به پایین انتقال یافته و با دستور قاضی سپیدنامه بازپرس جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل شد. پزشکان نیز با معاینه جسد پسر نوجوان اعلام کردند او خفه شده و موضوع حلق آویزی صحنه سازی می باشد.

با افشای این موضوع پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و ماموران در تجسس های خود دریافتند یکی از دوستان مقتول به نام امیر 26 ساله در زمان جنایت در حوالی محل قتل مشاهده شده بود. او همچنین پس از کشته شدن دوستش به طرز مرموزی ناپدید شده بود.

با گذشت حدود سه ماه از این جنایت سرهنگ سیروس کتابعلی رئیس کلانتری 110 شهدا با شناسایی متهم فراری او را با ترفندی به کلانتری دعوت کرد. متهم نیز بدون اطلاع از ماجرا وارد کلانتری شد که بلافاصله دستگیر و به قتل پسر نوجوان اعتراف کرد.

امیر که 8 فقره سابقه کیفری در پرونده اش دارد در بازجویی ها گفت: بر اثر اختلاف حسابی که با مقتول داشتم با او درگیر شده و خفه اش کردم. بعد هم برای صحنه سازی جسد او را حلق آویز کرده و از محل گریختم.

متهم پس از اعتراف به این جنایت با قرار قانونی و برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.