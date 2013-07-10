رعایت گفتار، رفتار ، نگاه و پوشش وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی صبح روز سه شنبه در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه عفاف و حجاب در جمع خبرنگاران افزود: رعایت عفاف و حجاب ضمن سلامت جامعه، سبب تحکیم بنیان خانواده نیز می شود و رعایت این مساله بستر لازم را برای تربیت صحیح نسل امروز و فردای جامعه فراهم می کند.



وی با بیان اینکه ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نیازمند فرهنگ سازی از سنین کودکی است افزود: والدین و همچنین مسوولان فرهنگی باید با بیان مسایلی دینی به درونی کردن مفاهیم دین برای فرزندان بپردازند.



مشایخی گفت: اصل حجاب و پوشش در همه ادیان الهی مورد توجه بوده است و هنرمندان، رسانه ها به ویژه صدا و سیما و خانواده ها نقش موثری در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دارند.



این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنانش به 21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: در تیرماه سال 1314 رضاخان مزدور با حمله به مسجد گوهرشاد در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، جمع زیادی از مومنین را به خاک و خون کشید و تعداد زیادی از مردم را بازدداشت کرد.



وی در پایان خاطر نشان کرد: عفاف و حجاب، بیانگر حاکمیت ارزش های اسلامی انسانی و حفظ حریم زن و مرد است و عدم رعایت آن مشکلات فراوانی در جامعه به بار می آرود.