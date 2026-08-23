به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل صنایع پتروشیمی کرمانشاه و معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه بر آمادگی این بانک برای حمایت از طرحهای توسعهای، تقویت ظرفیتهای تولیدی و گسترش همکاریهای اقتصادی با مجموعه پتروشیمی کرمانشاه تاکید کرد.
هادی اخلاقی در این دیدار که در محل ساختمان مرکزی بانک تجارت برگزار شد، ضمن بررسی زمینههای همکاری مشترک، به تشریح نقش این بانک در پشتیبانی از واحدهای تولیدی و طرحهای توسعهای کشور پرداخت.
وی با اشاره به ظرفیتهای بانک تجارت در ارائه خدمات نوین مالی و بانکی گفت: بانک تجارت آمادگی دارد در چارچوب مقررات، از پروژههای توسعهمحور صنایع پتروشیمی کرمانشاه حمایت کند و در این زمینه بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و ارائه خدمات تخصصی بانکی میتواند به افزایش ظرفیت تولید و تقویت جایگاه این مجموعه در صنعت پتروشیمی کشور کمک کند.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: حمایت از بنگاههای اقتصادی و صنایع پیشران بهویژه مجموعههایی که در مسیر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و توسعه منطقهای گام برمیدارند، از رویکردهای مهم بانک تجارت است و بر همین اساس، این بانک آمادگی دارد با تعامل بیشتر با پتروشیمی کرمانشاه و مسئولان استانی، زمینههای همکاری مشترک را شناسایی و برای رفع نیازهای مالی و بانکی این مجموعه اقدامات لازم را به سرانجام رساند.
در ادامه این جلسه که با حضور مهندس کیانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی کرمانشاه و دکتر رستمزاده معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه برگزار شد طرفین درخصوص راهکارهای تقویت تعاملات و استفاده از ظرفیتهای موجود برای شتاببخشی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی پتروشیمی کرمانشاه تبادل نظر کردند.
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