استرالیا خواستار توضیح تل آویو در خصوص مرگ بن زیگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، "باب کار" وزیر خارجه استرالیا با بیان اینکه کشورش خود گزارش مستقلی را در خصوص مرگ "بن زیگیر" معروف به "زندانی ایکس" منتشر خواهد کرد خواستار پاسخگویی اسرائیل در این خصوص شد.

باب کار که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود: می خواهیم به اسرائیل این فرصت را بدهیم تا در مورد مرگ بن زیگیر توضیحاتی را بدهد.

دوشنبه هفته قبل شبکه خبری ای.بی.سی. استرالیا از کشته شدن یک شهروند یهودی استرالیایی به نام بن زیگیر در زندانی در اسرائیل خبر داد.

بن زيگير، يک مرد جوان يهودی و پرورش‌ يافته در يکی از فعالترين خانواده های يهوديان استراليا، از سن بيست سالگی از استراليا به اسرائيل مهاجرت کرده و با خدمت در ارتش اسرائيل، به صف نيروهای امنيتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی پيوست و با داشتن همسر اسرائيلی و فرزند، در ماموريت‌ های موساد مشارکت داشته است.

بن زيگير، که در اسرائيل نام خود را به "بن آلون" تغيير داده بود، به دلايلی که معلوم نيست، در اواسطه دهه سی عمر خود، در سال ۲۰۱۰ بازداشت می‌شود و به زندانی که زير شديدترين تدابير امنيتی است و سلول او در بيست و چهارساعت شبانه روز با دوربين فيلمبرداری می‌شده، انتقال می‌يابد اما به دلايلی که معلوم نيست جان داده است.

او ظاهراً مدتی نيز هم بند "ايگال عامير" قاتل اسحاق رابين نخست وزير مقتول رژیم صهیونیستی بوده است.

جزييات ماجرای مرگ بن زیگیر پس از آن به رسانه‌های سرايت کرد که شبکه استراليايی ای‌.بی‌.سی دوشنبه هفته گذشته گزارشی اوليه و ۲۸ دقيقه‌ای را در باره سرنوشت اين شهروند استراليا پخش کرد و اعلام کرد که جسد او به کشور خود برگردانده شده و در آنجا به خاک سپرده شده است.

روز پس از آن، احمد طيبی يک عرب اسرائيلی عضو کنیست با فراخواندن وزير دادگستری اسرائيل به کنیست، پارلمان، از او در پشت تريبون درباره مرگ اين استراليايی پرسش کرد. وزير دادگستری اسرائيل پاسخ داد که از چنين حادثه‌ای آگاهی ندارد.

اما هنوز ساعاتی سپری نشده بود که زير فشار شديد رسانه‌های اسرائيل، جزيياتی از وجود چنين زندانی در بازداشتگاه امنيتی اين رژیم منتشر شد.

نهادهای امنيتی اسرائيل سه شنبه تاييد کردند که اين زندانی در بازداشت بوده است اما نه با نام حقيقی خود بلکه با عنوان "زندانی ايکس" اسرائيل تاييد می‌کند که در سال ۲۰۱۰ و پس از آن، از انتشار گزارش‌های مرتبط با مرگ اين زندانی امنيتی استراليايی جلوگيری کرده بود.