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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

نبیل العربی:

برکناری مرسی اقدامی قانونی بود/ ارتش، از مردم مصر حمایت کرد

برکناری مرسی اقدامی قانونی بود/ ارتش، از مردم مصر حمایت کرد

دبیر کل اتحادیه عرب با حمایت از مخالفان محمد مرسی، برکناری وی را اقدامی قانونی دانست و تصریح کرد که ارتش مصر از مردم این کشور حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "وینر سایتونگ"، "نبیل العربی"، دبیر کل اتحادیه عرب، در سفری که اخیرا به اتریش داشت، از مخالفان رئیس جمهوری برکنار شده مصر، "محمد مرسی" حمایت کرد و بعد از گفتگویی که با وزیر امور خارجه این کشور داشت، اظهار داشت: اکثریت مصریها علیه اخوان المسلمین تظاهرات کرده اند. بنابراین ارتش، از مردم حمایت کرده است.

وی افزود: تنها بیست تا بیست و پنج درصد مصریها حامی اخوان المسلمین هستند. برکناری مرسی قانونی بود؛ چرا که وی به اصول دموکراسی بی توجهی کرد.

"نبیل العربی" در عین حال خواستار مشارکت دادن اخوان المسلمین در جریانهای سیاسی مصر شده و تصریح کرد که کنار گذاشتن این گروه به مدت 60 سال در مصر دلیل مسائل و مشکلات فعلی در این کشور است

کد مطلب 2094433

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