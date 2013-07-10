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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

قریشی در گفتگو با مهر:

افزایش 2.2 درصدی تولید گوشت قرمز در آذربایجان غربی/ اجرای طرحهای اصلاح نژادی

افزایش 2.2 درصدی تولید گوشت قرمز در آذربایجان غربی/ اجرای طرحهای اصلاح نژادی

ارومیه - خبرگزاری مهر:‌ معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان غربی از افزایش 2.2 درصدی میزان تولید گوشت قرمز در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون با اجرای طرحهای مختلف خبر داد.

سید فضل الله قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراهم شدن شرایط مناسب برای پرورش دام با توجه به بارندگیها، پرداخت تسهیلات بانکی و احرای طرحهای اصلاح نژادی میزان تولید گوشت قرمز در سطح استان 2.2 درصد افزایش یافته، افزود: در این راستا از ابتدای سالجاری تا کنون 17 هزار و 472 تن گوشت قرمز، 182 هزار و 500 تن شیر و 15 هزار تن گوشت مرغ تولید شده که در بخش تولید شیر نیز با افزایش 2.5 درصدی تولید مواجه بودیم.

وی با اشاره به تولید 6 درصد از کل تولیدات دامی کشور در آذربایجان غربی، اظهار داشت: وجود  بارش‌ های فصلی مناسب، خاک حاصلخیز، مزارع وسیع نباتات علوفه‌ای، دارا بودن نژادها و اکوتیپ‌های مختلف دامی سبک و سنگین سازگار با اقلیم منطقه محل مناسبی برای رونق دامپروری که بیش از 80 درصد محصولات دامی آذربایجان غربی در سیستم روستایی و عشایری تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد: در حال حاضر  283 واحد گوساله پرواری صنعتی با ظرفیت 41 هزار و 828 راس، 339 واحد گاوداری شیری صنعتی با ظرفیت 17 هزار و 500 راس گاو شیری مولد و 614 مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از 11 میلیون قطعه دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

قریش از توزیع 7 هزار و 200 راس میش اصلاح نژاد شده بین دامداران، اجرای طرحهای اصلاح نژاد گاومیش و دام سبگ گوسفند در مراکز تخصصی خبر داد و عنوان کرد: با ایجاد گله های ترکیبی با وارد کردن اسپرم منجمد و اسپرم تولید داخل از نژادهای رومانف و پاکستانی از خارج و انجام عملیات تلقیح مصنوعی به صورت لاپاراسکوپی در گله ایستگاههای پرورش گوسفندی ماکویی و قزل میاندوآب در جهت بالا بردن درصد دوقلو زایی و به خصوص افزایش تولید گوشت قرمز در آینده اقدام شده است.

کد مطلب 2094502

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