افزایش 2.2 درصدی تولید گوشت قرمز در آذربایجان غربی/ اجرای طرحهای اصلاح نژادی

سید فضل الله قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراهم شدن شرایط مناسب برای پرورش دام با توجه به بارندگیها، پرداخت تسهیلات بانکی و احرای طرحهای اصلاح نژادی میزان تولید گوشت قرمز در سطح استان 2.2 درصد افزایش یافته، افزود: در این راستا از ابتدای سالجاری تا کنون 17 هزار و 472 تن گوشت قرمز، 182 هزار و 500 تن شیر و 15 هزار تن گوشت مرغ تولید شده که در بخش تولید شیر نیز با افزایش 2.5 درصدی تولید مواجه بودیم.

وی با اشاره به تولید 6 درصد از کل تولیدات دامی کشور در آذربایجان غربی، اظهار داشت: وجود بارش‌ های فصلی مناسب، خاک حاصلخیز، مزارع وسیع نباتات علوفه‌ای، دارا بودن نژادها و اکوتیپ‌های مختلف دامی سبک و سنگین سازگار با اقلیم منطقه محل مناسبی برای رونق دامپروری که بیش از 80 درصد محصولات دامی آذربایجان غربی در سیستم روستایی و عشایری تولید می‌شود.



معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد: در حال حاضر 283 واحد گوساله پرواری صنعتی با ظرفیت 41 هزار و 828 راس، 339 واحد گاوداری شیری صنعتی با ظرفیت 17 هزار و 500 راس گاو شیری مولد و 614 مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از 11 میلیون قطعه دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

قریش از توزیع 7 هزار و 200 راس میش اصلاح نژاد شده بین دامداران، اجرای طرحهای اصلاح نژاد گاومیش و دام سبگ گوسفند در مراکز تخصصی خبر داد و عنوان کرد: با ایجاد گله های ترکیبی با وارد کردن اسپرم منجمد و اسپرم تولید داخل از نژادهای رومانف و پاکستانی از خارج و انجام عملیات تلقیح مصنوعی به صورت لاپاراسکوپی در گله ایستگاههای پرورش گوسفندی ماکویی و قزل میاندوآب در جهت بالا بردن درصد دوقلو زایی و به خصوص افزایش تولید گوشت قرمز در آینده اقدام شده است.