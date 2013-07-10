طرح نظارتی ویژه ماه رمضان در ورامین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای انواع مواد غذایی و به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت کالاها و خدمات، طرح ضیافت در ورامین اجرا و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت .

وی عنوان داشت: در این طرح، بازرسی از کلیه واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی از قبیل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، خرما، شیرینی، نان، لبنیات، برنج، روغن، شکر، زولبیا و بامیه، سبزیجات و میوه ها با نظارت بیشتری صورت خواهد گرفت .

میرزایی اضافه کرد: با هماهنگیهای انجام شده، گشتهای مشترک با ادارات تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان و همچنین پلیس آگاهی نیز در سطح شهرستان فعال و در جهت رسیدگی به موقع به تخلفات احتمالی و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین مایحتاج عمومی مردم اقدام لازم صورت می پذیرد .

وی در ادامه از کشف یک واحد غیر مجاز بسته بندی نان سنتی در شهرستان ورامین خبر داد و گفت: در پی گزارش واصله از سوی یکی از همشهریان وظیفه شناس، بازرسین این اداره طی اخذ حکم مراجع قضایی و با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و مأموران پلیس آگاهی به واحد فوق مراجعه و مقادیر متنابهی نان سنتی بسته بندی شده کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین ادامه داد: واحد فوق پس از تشکیل پرونده ای به ارزش دو میلیون و 310 هزار ریال جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

وی تصریح کرد: بسته بندی هر گونه نان سنتی می بایست در واحدهای مجاز و با نظارت کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و طبق ضوابط تولید صورت پذیرد.