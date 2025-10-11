رئیس تعزیرات عسلویه: ۳ مرکز غیرمجاز زیبایی طی یک هفته پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بردستانی شنبه شب در جمع خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: در پی اخبار واصله و رصد فضای مجازی و تحقیقات میدانی مشخص شد شخصی به صورت غیر مجاز و بدون مجوزات مربوطه در یک باب مغازه بدون نصب تابلو و به صورت پنهانی اقدام به انجام کارهای زیبایی پوست و مو، فیشیال، تزریق ژل و بوتاکس، تتو برای خانم‌ها و آقایان بدون حضور پزشک فعالیت می‌کند.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه افزود: بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگی دادستان شهرستان و با همکاری مأمورین پلیس آگاهی و کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طی یک عملیات غافلگیرانه به محل ورود و همه اجناس و دستگاه‌های غیرمجاز خارجی که این شخص از آنها جهت انجام امورات پزشکی استفاده می‌کرد جمع آوری و پرونده متخلف جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شد.

ایشان ضمن تقدیر و تشکر از مسئول امور درمان شبکه بهداشت و درمان بر تلاش و همکاری بیشتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت شناسایی موارد مشابه و برخورد سختگیرانه با متخلفین تاکید کرد.