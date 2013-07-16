تجهیز نیروی هوایی افغانستان به بالگردهای روسی / شش شبه نظامی طالبان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای افغان، حمله شبه نظامیان طالبان به نیروهای پلیس در ولایت بغلان، به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد.

در این حمله یکی از شبه نظامیان طالبان نیز کشته شد.

با وجودی که طی چند ماه گذشته چندین عملیات برای سرکوب شبه نظامیان طالبان در ولایت بغلان انجام شده، اما طالبان هنوز در بیشتر مناطق این ولایت فعالیت گسترده دارد .

کشته شدن 7 شبه نظامی طالبان در 24 ساعت گذشته

منابع امنیتی افغان از کشته شدن هفت شبه نظامی طالبان طی 24 ساعت گذشته در ولایتهای مختلف خبر دادند.

این افراد در ولایتهای بغلان، فاریاب ، سرپل، جوزجان ، کندهار، زابل ، میدان وردک ، پکتیا و هلمند کشته شدند.

نیروهای امنیتی افغان توانستند علاوه بر دستگیری شش نظامی طالبان، مقادیری جنگ افزار و 670 کیلوگرم مواد مخدر از شبه نظامیان به دست آورند.

کشف و خنثی سازی پنج مین در ولایتهای پکتیا، هرات و هلمند از دیگر تحولات مربوط به افغانستان است.

خبر دیگر اینکه انفجار در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار سبب کشته و زخمی شدن پنج نفر شد.



از سوی دیگر منابع محلی در ولایت خوست از دستگیری هشت نیروی مخالف دولت از جمله سه شبه نظامی طالبان خبر دادند.

نیروی هوایی افغانستان به 86 بالگرد روسی مجهز می شود

خبر دیگر اینکه، مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند آمریکا قصد دارد تا اواخر سال 2016، نیروی هوایی افغانستان را با 86 بالگرد ساخت روسیه، تجهیز کند.

شورای امنیت ملی افغانستان با ابراز نگرانی از ناکافی بودن تجهیزات نیروی هوایی افغانستان از آمریکا خواسته بود هر چه سریعتر در این زمینه اقدام کند.

آمریکا در گذشته برای ارتش افغانستان طی دو قرارداد با شرکت تسلیحاتی روسیه، 21 و 12 بالگرد روسی خریداری کرده بود.

