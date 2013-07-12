به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، اقتباس سینمایی از کتاب پرفروش "دختر گمشده" خیلی‌ها را به این فکر انداخته بود که شخصیت مرد این فیلم را چه کسی ایفا خواهد کرد و اکنون به نظر می رسد برای این نقش باید بن افلک را تجسم کرد.

دیوید فینچر که قصد دارد یک فیلم دلهره‌آور بر مبنای رمان پرفروش گیلیان فلین بسازد، فکر می کند بن افلک بهترین انتخاب برای ایفای نقش نیک دان است.

"دختر گمشده" داستان زوجی به نام نیک و امی را بیان می کند. در پنجمین سالگرد اردواج این دو، امی ناپدید می شود و همسرش با سوال های مختلفی برای این موضوع روبه رو است. او با یادآوری حرف های پراکنده‌ای که شنیده بود فکر می کند که همسرش او را ترک نکرده بلکه باید موضوعی خطرناک جان همسرش را تهدید کند. اما این مرد موفق شهر در مظن اتهام است و باید خیلی چیزها را ثابت کند.

افلک برای بازی در این نقش در حال مذاکره با تهیه‌کنندگان فیلم و در حال بررسی است که ببیند آیا می تواند وارد این پروژه شود یا خیر. او قرار است فیلم "تا شب زنده بمان" را برای ماه ژانویه آماده کند.

در صورت موافقت افلک، آن وقت باید بازیگر نقش زن این فیلم انتخاب شود. شارلیز ترون، ناتالی پورتمن و امیلی بلانت بازیگرانی هستند که تاکنون برای ایفای این نقش در نظر گرفته شده اند.