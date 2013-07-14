برزو سریزدی، نویسنده و مدیر انتشارات اشک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نزدیک به دوسال است این انتشارات، هیچ کتاب تازهای منتشر نکرده، گفت: کاغذ بسیار گران شده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده؛ مقوایی که پنج سال پیش، کیلویی 1000 تومان بود حالا شده 10 هزار تومان؛ با این اوصاف چطور میتوان کار تازه منتشر کرد؟ اشک در این دو سال کارهای پیشین خود را تجدید چاپ کرده است. برای مثال ما «بودین کارت»هایی برای کودکان خاص منتشر کردیم حالا نمیتوانیم این مجموعه را به قیمتی کمتر از 20 هزار تومان به دست مخاطب خود برسانیم و هستند کسانی که از شهرهای مختلف با انتشارات تماس میگیرند و بودین کارت میخواهند و ما چیزی در اختیار نداریم که به آنها ارائه کنیم.
نویسنده کتاب «دونی و دوستانش»، توزیع ر ا یکی از مشکلات اساسی نشر دانست و افزود: نه معرفی و اطلاعرسانی درستی در ارتباط با کتابها وجود دارد نه توزیع خوبی. برای مثال همین کتاب «دونی و دوستانش»، کتاب درسی بچههای تایلند شد، اما در کشور خودم مطرح و معرفی نشد؛ حتی اگر اطلاع رسانی درستی هم در این زمینه وجود داشت، باز هم هیچ اتفاق خاصی نمیافتد. چرا که توزیع کتاب، در اختیار تعداد خاصی از ناشران است و تعداد کتابفروشیها و کتابخانههای تخصصی کودک و نوجوان بسیار بسیار اندک است.
سریزدی معتقد است: دولت باید به حمایت جدی از توزیع کتاب بپردازد و یکی از راههایی که برای تقویت و اصلاح توزیع وجود دارد، این است که از تشکلهایی چون انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان بخواهیم تا به توزیع کتابهای کودک بپردازند.
سریزدی یک مجموعه 45 جلدی با عنوان «داستانهایی برای تقویت هوش کودکان» را ترجمه کرده و کوشیده است تا با روایت داستانهای مختلف به تقویت هوش کودکان و خردسالان بیفزاید؛ یعنی داستانی را روایت و پس از اتمام آن به ارائه پرسشهایی در چند قالب نظیر درک مطلب و دستور زبان فارسی از کودک بپردازد تا او پس از تفکر بتواند به سئوالات مربوطه پاسخ دهد.
او ترجمه، بازنویسی، بومیسازی و تصویرگری این مجموعه را از سال 2007 آغاز کرده است. آموزش و پرورش میتواند این مجمعه را خریداری و در اختیار دانشآموزان اول و دوم دبستان و بچههای پیش دبستانی بگذارد، اما به گفته سریزدی تاکنون هیچ حمایتی نکرده است. مجموعه 45 جلدی «داستانهایی برای تقویت هوش کودکان» را مبتکران منتشر کرده است.
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