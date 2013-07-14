پرونده ثبت جهاني آسبادهاي خواف تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فريدون فعالي گفت: این اداره کل در میان پیشنهادهای خود برای تهیه پرونده نامزدي ثبت جهانی « پرونده مجموعه آسبادهای نشتیفان» را در دستور کار خود قرار داده است.

وي بیان کرد: تهیه پرونده ثبتی یک اثر در فهرست آثار جهانی دارای شرایط و ضوابط خاصی است که برای اجرایی کردن مقدمات آن، گروهی از کارشناسان با تخصص های باستان شناسی، معماری، بافتهای تاریخی، حرایم آثارتاریخی، مردم شناسی و مرمت جهت تهيه مستندات ومطالعات لازم پرونده و بررسی بیشتر اثر، از مجموعه آسبادهای نشتیفان بازدید کردند.

وي با اشاره به اينكه آس بادها که چشمگيرترین تاسيسات سنتی در خواف است که با ابهتی تمام از گذشته به جاي مانده اظهار داشت : آن ها بزرگترین مجموعه خشت و گلی و چوبی بازمانده از آثار و تمدن ایرانی است که عليرغم عوامل مختلف طبيعی و فرسایش و حوادث ناگوار تاریخی هنوز هم بربلندای سرفرازی و صلابت عرض اندام می کنند.عمده ترین و قوی ترین استقبال از آسبادها در منطقه پایين خواف، بادهای است که به آن بادهای120 روزه می گویند.

فعالي افزود: این بادها در طول شبانه روز با قدرت بسيار زیاد و مداوم ادامه داشته و تنها بادی است که می تواند آس بادها را که بر روی بلندترین نقطه ساخته مي شده را به چرخش درآورد.

وي ادامه داد: به خاطر بهره گيری از نيروی بيشتر باد تمامی آس بادهای یک روستا را در یک محل در کنار یکدیگر با یک طول و عرض و ارتفاع و یک شکل روی بلندترین نقطه می ساختند که بيشترین آنها در نشتيفان و سنگان است که از آن به عنوان آثار منحصر به فرد دوران شكوه اسلام در ايران نامبرده اندو زمان ساخت آنها را به دوره صفویه نسبت داده اند.

وی گفت: کلیه مطالعات و پژوهش ها پس از طبقه بندی موضوعی و عناوین در چارچوب معین به عنوان پرونده مقدماتی بامحوريت آسبادهاي نشتيفان باموضوع ثبت جهاني« آسبادهاي ايران» به دفتر ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور برای اقدامات بعدی ارسال خواهد شد.