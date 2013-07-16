حنیف عمرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اردوی اوکراین را بسیار مثبت دانست و گفت: بر خلاف تمام حرف و حدیثهایی که در این مدت از برپایی اردوی یک هفتهای ما در اوکراین گفته شد، این اردو بسیار مثبت بود و توانستیم در طول این یک هفته هم از لحاظ کارهای بدنی و هم مرور کارهای تاکتیکی به آنچه که مورد نظر کادر فنی بود، برسیم.
وی اولین دیدار تیم استقلال در فصل جدید مقابل گسترش تبریز را بسیار مشکل خواند و افزود: با توجه به اینکه این اولین دیدار ما در لیگ برتر امسال است و باید در خانه حریف بازی کنیم برای ما بسیار مشکل خواهد بود.
مدافع تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: خطیبی سرمربی گسترش تنها برای پیروزی تیمش را روانه میدان خواهد کرد و نمیخواهد مقابل هواداران خود امتیاز از دست بدهد و این مساله کار ما را در دیدار اول بسیار سخت خواهد کرد.
عمرانزاده مشکلات مالی اش را همچنان بزرگترین دغدغه اصلی خود خواند و گفت: متاسفانه هنوز چکی که مدتها پیش از اسپانسر تیم دریافت کرده بودم، نقد نشده است و من باید اول مرداد طبق قولی که به طلبکارانم دادهام به آنها پول بدهم؛ البته امیدوار هستم که این مشکل هر چه زودتر حل شود.
وی خاطرنشان کرد: آقایان فتحاللهزاده، قلعهنویی و امیری در جریان این مشکل من هستم و میخواهم هرچه زودتر دیداری با مدیرعامل باشگاه داشته باشم تا ایشان بتواند مشکل را حل کند.
مدافع استقلال در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه این بدهیها تمرکزم را از بین برده است و برای من که یک فوتبالیست هستم، عدم تمرکز یعنی دور شدن از فوتبال.
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