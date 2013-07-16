با استعفای میرشاد ماجدی موافقت کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی فتحاللهزاده در این تماس تلفنی از رئیس فدراسیون فوتبال درخواست کرد تا با توجه به نزدیکی بازیهای مرحلهنهایی لیگ قهرمانان آسیا، آغاز بازیهای لیگ، جام حذفی و همچنین دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2014 آسیا و با توجه به اینکه میرشاد ماجدی سرپرست استقلال قصد داشت تا به دلیل مشغله زیاد از بین سرپرستی تیم استقلال و سرپرستی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال یکی را انتخاب کند، با استعفای میرشاد ماجدی از سرپرستی کمیته جوانان موافقت کند تا وی بتواند به عنوان سرپرست در کنار استقلال باشد.
ماجدی فصل گذشته به طور همزمان به عنوان سرپرست تیم استقلال و کمیته جوانان فدراسیون فوتبال فعالیت کرده است.
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