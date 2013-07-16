اعزام مربیان فوتبال ایران به فرانسه منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود با هماهنگی مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی و فدراسیون فوتبال فرانسه 100 مربی ایرانی برای شرکت در دوره‌های پیشرفته مربیگری به مرکز کلروفونتن در کشور فرانسه اعزام شوند. طبق هماهنگی قبلی قرار بود اعزام مربیان در دو گروه 50 نفری و از اول مهرماه امسال صورت بگیرد ولی این دوره آموزشی با درخواست فدراسیون فوتبال فرانسه منتفی شده است.

مجید جلالی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: چند وقت پیش از فدراسیون فوتبال فرانسه به من ایمیل زدند و پیشنهاد دادند که مربیان ایرانی در آبان یا آذرماه به فرانسه اعزام شوند. ما باید زودتر از این اسامی مربیان اعزامی را به فدراسیون فرانسه اعلام می‌کردیم ولی چون دیر اقدام کردیم، کمپ مورد نظرمان رزرو شد.

وی افزود: طبیعتا آذر و آبان اوج لیگ و فوتبال ماست و امکان حضور مربیان در این دوره نیست. به همین خاطر فرانسوی‌ها پیشنهاد دادند این کلاس‌ها در سال 2014 برگزار شود، یعنی در خردادماه 1392. به نظرم این تاریخ برای مربیان ایرانی خوب است. البته باید با فدراسیون فوتبال ایران و همچنین کانون مربیان همفکری کنیم تا برای اعزام مربیان به توافق نهایی برسیم.