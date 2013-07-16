استقلال تا 30 تیرماه فرصت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کسرایی در این خصوص گفت: با توجه به نامه سوم تیرماه کنفدراسیون فوتبال آسیا در ارتباط با ثبت نام بازیکنان و کادرفنی باشگاه استقلال، در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، باشگاه استقلال تا روز یکشنبه هفته آینده 30 تیر مهلت دارد که مدارکش به کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیده باشد و اعلام وصول آنها به فدراسیون فوتبال جهت دریافت مدارک استقلال اعلام شود.
وی ادامه داد: این مدارک شامل مدارک بازیکنان و کادر فنی جدید که به تازگی به تیم پیوستهاند، میشود. استقلال میبایست فهرست جدید و نهایی بازیکنان و کادر فنی خود را جهت تایید نهایی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کند. باشگاه استقلال باید توجه داشته باشد که مهلت ارسال مدارک تمدید نمیشود.
کسرایی در پایان گفت: در طی مهلت مقرر یاد شده، ID کارتهای آن دسته از بازیکنان و کادرفنی که از تیم جدا شدهاند نیز، میباید به کنفدراسیون فوتبال آسیا بازگردانده شود تا ID کارت جدید برای افراد به تازگی ثبت نام شده، صادر شود. سازمان لیگ هم در نامه مورخ 23 تیرماه 92 خود، این موضوع را به باشگاه استقلال متذکر شده است.
نظر شما