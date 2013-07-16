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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

حجت الاسلام گروسی:

10 جلسه محفل انس با قرآن ماه مبارک رمضان در نهاوند برگزار می شود

10 جلسه محفل انس با قرآن ماه مبارک رمضان در نهاوند برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: نهاوند-خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: 10 جلسه محفل انس با قرآن ماه مبارک رمضان در نهاوند برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی ظهر سه شنبه در جمع مر بیان کانون های قرآنی  شهرستان نهاوند در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت:  از جمله برنامه‌هاي مهم فرهنگی  به‌مناسبت ماه مبارك رمضان برگزاري پنج جلسه  محفل انس با قرآن شهري و پنج محفل انس با قرآن روستايي است که با همکاري خانه هاي قرآني ، شوراهاي اسلامي و پايگاه هاي مقاومت برگزار خواهد شد.

گروسی گفت: اجراي طرح با قرآن در رمضان  از ديگر برنامه‌ها ی ویژه ماه مبارک رمضان است که  در قالب اين طرح روزانه يك جزء از قرآن كريم در مساجد تلاوت مي‌شود.

وی افزود: طرح قرآن در رمضان در قالب تلاوت روزانه يک جزء قرآن با همکاری شش مؤسسه قرآني  و  15 خانه قرآن روستائي در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند اجرای برنامه محفل انس با قرآن را ترویج فرهنگ عظیم قرآنی در بین جوانان و نوجوانان خواند.

وی اظهار داشت: انس با قرآن سبب ارتباط هرچه بیشتر مومنان با یکدیگر شده و این جلسات سبب تداوم ارتباطات معنوی در بعد از ماه مبارک رمضان نیز می‌شود.

حسین گروسی بیان داشت: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و بهار قرآن است، بنابراین باید بیشترین استفاده را از برکات این ماه معنوی ببریم.

گروسی در پایان سخنانش گفت: سرکشي از 10مسجد در شهر نهاوند، گيان، برزول و فيروزان وهمچنين سرکشي از 25 مسجد در روستاهاي تابعه از چمله برنامه هايي است که توسط اين اداره در حوزه مساجد انجام خواهدشد.

کد مطلب 2098042

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