خانه کشتی بیجار به بهره برداری می رسد 

سهراب الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه کشتی بیجار در فضایی عالی با امکانات لازم از قبیل خوابگاه، مهمان پذیر، حمام بخار و سالن اجتماعات در ماه مبارک رمضان به بهره برداری می رسد.

مسئول خانه کشتی بیجار در ادامه به اهمیت این رشته ورزشی پرداخت و بیان كرد: ورزش کشتی یکی از ورزشهای قدیمی است که در این شهرستان طرفدران بسیار زیادی دارد و یکی از اقدامات مهم در راستای یکپارچه کردن این رشته ورزشی پر طرفدار تجمیع دفاتر هیئت ورزشی کشتی شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب از ورزش باستانی و زورخانه ای به عنوان ورزش اصیل دینی، فرهنگی و تاریخی نام برده اند، افزود: این ورزش ریشه در تاریخ و هویت ما دارد و باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.

سهراب الوندی به ظرفیت تشک های این سالن اشاره کرد و گفت: خانه کشتی بیجار با ظرفیت سه تشک عالی می تواند جوابگوی نیازهای ورزش دوستان در این رشته باشد.

وی در پایان به برنامه های اجرایی در راستای پرورش استعداد های ورزشی در این شهرستان پرداخت و گفت : برگزاری کارگاه های آموزشی، اردوی های آموزشی کشتی گیران با حضور مربیان مجرب و کار آزموده از جمله مهترین برنامه های اجرایی در راستای پرورش استعداد های رشته ورزشی است.