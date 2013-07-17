آبرسانی سیار به 220 روستا در بیله سوار

رسول زیبانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل نبود بسترهای آبرسانی تعداد قابل توجهی از روستاهای این منطقه از آبرسانی سیار خدمات اخذ می کنند.

وی با بیان اینکه بیله سوار پایین ترین شاخص برخورداری از آب روستایی را در بین سایر شهرستانها دارد، تاکید کرد: ضروری است برنامه ریزی مناسبی برای بهبود زیرساختهای آبرسانی این منطقه اجرا شود.

زیبانژاد یکی از پروژه های در دست اجرا را مجتمع آبرسانی خروسلو عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این مجتمع وضعیت آبرسانی روستایی بهبود خواهد یافت.

فرماندار بیله سوار تصریح کرد: با وجود وضعیت بحرانی آبرسانی در این منطقه، پروژه عمرانی دیگری تعریف نشده است.

وی با تاکید به اجرای 28 پروژه آبرسانی روستایی به مناسبت هفته دولت، اضافه کرد: با این وجود پروژه ای برای این شهرستان پیش بینی نشده است.

زیبانژاد خواستار توجه دستگاههای اجرایی برای ارتقا شبکه آبرسانی روستایی بیله سوار شد و افزود: این موضوع می تواند بهداشت زندگی روستایی در این منطقه را متحول کند.