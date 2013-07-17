ارتقاء فرهنگ عمومی موجب کاهش جرایم در جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق شجاعی عصر دوشنبه در خصوص رابطه آگاهی جامعه و وقوع جرم افزود: کارامد سازی سیستم ایفای بهینه نقش مدعی در گستره استانی و نقش مدعی عمومی در گستره استانی و نقش آفرینی فعال و موثر در راستای پیشگیری از وقوع جرم از طریق ارتقاء فرهنگ عمومی آحاد جامعه از دیگر اهداف می باشد.

وی مبارزه با جرائم سازمان یافته و شبکه های مجرمانه را نیز از دیگر اهداف دستگاه قضا برشمرد و اظهار داشت : بدین منظور لازم است دادسرا طی یک سلسله مراتب سازمانی تحت ریاست و نظارت دادستان کل کشور قرار گرفته و دادستان استان با اختیارات و وظایف لازم احیا گردد.

این مقام قضایی جلب اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را بسیار مهم خواند و بیان داشت: این امر از طریق ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری محاکمات علنی برابر با اصل 165 قانون اساسی و حضور علاقه مندان در جلسات دادرسی که نوعی حقوق اصحاب دعوی نیز محسوب می شود، نیز قابل پیگیری است.

شجاعی حمایت بیشتر از حقوق بزه دیدگان را نیز دیگر موضوعات قابل پیگیری دستگاه قضا ذکر کرد و ابراز داشت : تاسیس مراکز امن موقت و دائم برای اطفال ، نوجوانان و زنان بزه دیده و حمایت همه جانبه و قانونی از آنان توسط نهادهای مربوطه و همچنین حمایت لازم از کسانیکه سرپرست خود را در نتیجه ارتکاب جرم از دست داده اند اعم از خانواده مقتولین یا معدومین باید مد نظر قرار گیرد.

معاون قضایی و توسعه برنامه ریزی دادگستری تاکید کرد: باید مشارکت عمومی برای شناسایی و حمایت خانواده ها و گروه هایی که در معرض بزه کاری و بزه دیدگی قرار دارند جلب شده و همچنین دوره های آموزشی از شناخت جرم برای نهادهای عمومی و مدنی برگزار گردد.

