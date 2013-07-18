مأموریت بهزیستی ایثار و از خود گذشتگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی عصر چهارشنبه در جمع کارکنان و تعدادی از مدد جویان تحت پوشش بهزیستی نهاوند در این اداره گفت: برنامهها، کار و مأموریت بهزیستی نوعی ایثار و از خود گذشتگی است؛ چرا که در دین ما بر کمک به هم نوع، مستمندان و خدمت به ایتام با حفظ کرامت انسانی آنها تأکید فراوان شده است.
مولوی گفت: بهزیستی در زمینه آسیب شناسی اجتماعی و مشاوره ای میتواند کمکهای زیادی در راستای کم رنگ کردن ناهنجاریهای اجتماعی کند و نقش نهاد بهزیستی با توجه به وظایف و مسئولیتهایی که به عنوان یک نهاد حمایتی در جامعه برعهده دارد، در کاهش آسیبهای اجتماعی تعیین کننده است.
وی بر ارائه بیشتر مشاوره و خدمات پیشگیرانه و به موقع معلولیتها و تأمین حداقل نیازهای اصلی افراد و خانوادههای آسیبپذیر برای کاهش محرومیت و معلولیت تأکید کرد و یادآور شد: امروزه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی برنامههای اساسی و خدمات ارزشمندی در خصوص توانمندسازی اقشار آسیبپذیر و پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی انجام میشود که باید قدر این نعمتها را بدانیم.
فرماندار نهاوند عنوان کرد: هدف اصلی فعالیتها و برنامههای سازمان بهزیستی، پیشگیری از فروپاشی زندگی افراد و خانوادههایی است که به علت مشکلات اقتصادی، ناهنجارهای اجتماعی و فرهنگی دچار آسیب پذیری و ناتوانیهای مختلف شده اند و یا از معلولیتهای جسمی و روانی رنج میبرند.
مجتبی مولوی در پایان سخنانش اظهار داشت: از آنجا که رسالت سازمان بهزیستی، بهتر زیستن است، لازم است که تمام مسئولان و مردم نهایت همکاری را با اقشار تحت پوشش این سازمان داشته باشند تا شاهد پیشرفت کیفی سطح زندگی این عزیزان باشیم.
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