به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح پنجشنبه در نشست مسئولان بهزیستی مازندران، با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: شهید فیاضبخش با تجمیع مجموعهای از خیریههای فعال پیش از انقلاب و با اجازه حضرت امام (ره)، سازمان بهزیستی را پایهگذاری کرد و امروز این نهاد به یکی از ارکان اصلی حمایت از اقشار آسیبپذیر تبدیل شده است.
این مقام مسئول با اشاره به ساختار متفاوت بهزیستی در ایران تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا سازمان مستقلی با مأموریت حمایت از افراد دارای معلولیت، ایتام، آسیبدیدگان اجتماعی و اقشار محروم وجود ندارد، اما پس از انقلاب اسلامی این ساختار در کشور شکل گرفت و خدمات گستردهای را به جامعه هدف ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه امروز در حوزه غربالگری بینایی و شنوایی کودکان، پوشش خدمات به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، گفت: یکی از مهمترین چالشهای بهزیستی، معرفی ظرفیتها و خدمات این سازمان به افکار عمومی است؛ در حالی که گستره مأموریتهای بهزیستی بسیار فراتر از آن چیزی است که در جامعه شناخته شده است.
بهزیستی؛ نهادی با جامعه هدف هشت میلیونی
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه حدود هشت میلیون نفر، معادل نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت کشور، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات این سازمان بهرهمند میشوند، افزود: اداره چنین مجموعه گستردهای نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی، خیران و مردم است.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیرکل بهزیستی مازندران و کارکنان این مجموعه اظهار داشت: همکاران بهزیستی در سراسر کشور، بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر و همچنین مقاطع بحرانی، خدمات شبانهروزی و کمنظیری ارائه کردند.
وی ادامه داد: انتقال ایمن کودکان شیرخوارگاهها از مناطق در معرض خطر، نگهداری از افراد دارای معلولیت شدید و استمرار خدمات در مراکز شبانهروزی، تنها بخشی از مسئولیتهای سنگین کارکنان بهزیستی در شرایط بحرانی بود.
این مقام مسئول با اشاره به وجود حدود ۲۰ هزار مرکز و واحد تحت نظارت بهزیستی در کشور گفت: با وجود گستردگی مأموریتها، امکانات و اعتبارات دولتی پاسخگوی همه نیازها نیست و به همین دلیل توسعه مشارکتهای مردمی و اجتماعی در اولویت برنامههای سازمان قرار دارد.
همه دستگاهها میتوانند در کنار بهزیستی باشند
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: تقریباً هیچ دستگاهی وجود ندارد که نتواند بخشی از ظرفیت خود را در خدمت جامعه هدف بهزیستی قرار دهد و این سازمان آمادگی دارد از همه توان استانها برای ارتقای خدمات حمایتی بهره بگیرد.
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش ائمه جمعه و مسئولان استانی در توسعه مشارکتهای اجتماعی افزود: قانون نیز این جایگاه را پیشبینی کرده و حضور نماینده ولیفقیه و استاندار در شورای مشارکتهای بهزیستی میتواند زمینه همافزایی دستگاهها و افزایش حمایت از اقشار آسیبپذیر را فراهم کند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پویش «ولیمه مهربانی» اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری سازمان حج و زیارت اجرا شد و از زائران خانه خدا دعوت شد تا بخشی از هزینه ولیمه حج خود را به حمایت از خانوادههای نیازمند و جامعه هدف بهزیستی اختصاص دهند.
وی افزود: این قبیل ابتکارها میتواند ضمن ترویج فرهنگ نیکوکاری، منابع جدیدی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت، ایتام و سایر گروههای نیازمند فراهم کند و این مسیر با همراهی علما، خیران و مسئولان استانی قابل توسعه خواهد بود.
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