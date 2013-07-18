به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز افخمی نویسنده و کارگردان سینما شب سه شنبه 25 تیر مهمان برنامه "دیالوگ" رادیو نمایش شد. وی در این برنامه، پیرامون وضعیت سریال‌ها و تله تئاترها از دهه 60 تاکنون گفتگو کرد.

افخمی با بیان اینکه دوران برنامه سازی دهه 60 دیگر تکرار نخواهد شد، افزود: از آنجا که دهه 60 مقارن با زمان جنگ بود و دو شبکه تلویزیونی بیشتر وجود نداشت، بنابراین برنامه سازان تلاش بیشتری برای ساخت برنامه می‌کردند.

این فیلمساز تاکید کرد: آن زمان در تلویزیون، تبلیغی پخش نمی‌شد و اگر برنامه می‌ساختید نگران این نبودید که با تبلیغات مکرر و برخورنده در میان برنامه‌تان مواجه شوید در حالی که امروز همین مسئله باعث می‌شود تا برنامه‌ساز کمتر اثرش را جدی بگیرد، البته باید گفت تلویزیون امروز هیچ شباهتی به تلویزیون دهه 60 ندارد.

افخمی تصریح کرد: این روزها هر برنامه‌ای که تولید می‌شود، می‌گویند اسپانسرش کیست و چگونه می‌شود در آن تبلیغ غیر مستقیم کرد چراکه هزینه‌های آن از حد معمول بیشتر است، بنابراین حتی تصور ساخت آثار پرهزینه‌ای مثل "میرزا کوچک خان" به ذهن هیچ برنامه سازی خطور نمی‌کند.

وی همچنین در برنامه رادیویی "دیالوگ" از تولید فیلم جنگی‌اش خبر داد: در حال حاضر روی فیلمنامه فیلم جنگی کار می‌کنم که درباره اتفاقات دو ماه نخست جنگ تحمیلی است.

بهروز افخمی اجازه داد کلیه آثار سینمایی و تلویزیونی‌اش به صورت رادیو فیلم از رادیو نمایش پخش شود.

"دیالوگ" به تهیه‌کنندگی آرش پارساخو، سردبیری و اجرای ایوب آقاخانی، نویسندگی فریبرز دارایی، تحقیق و خبر هدی عربشاهی، گویندگی امیر حسین ولیجانی و فریبرز دارایی و هماهنگی علی بهرامی هر روز به جز جمعه‌ها ساعت 21 از رادیو نمایش پخش می‌شود.