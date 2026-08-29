افتتاح ۴ پروژه آسفالت روستایی در رودبار با اعتبار ۱۲.۵ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر شنبه در آیین افتتاح تجمیعی پروژههای آسفالت معابر روستایی بخش رحمتآباد و بلوکات، با تبریک هفته دولت و قدردانی از حضور مردم و مسئولان اظهار کرد: دولت در شرایط دشوار و با وجود محدودیتهای مختلف، پای کار مردم ایستاده و اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی را با جدیت دنبال میکند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از اهالی روستاهای خاصکول، استخرگاه، کندلات و شیخعلی توسه، دهیاران، شوراهای اسلامی، مسئولان محلی، پیشکسوتان دفاع مقدس و خانوادههای معظم شهدا افزود: امروز شاهد افتتاح همزمان چهار پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش رحمتآباد و بلوکات هستیم که با اعتباری بالغ بر ۱۲.۵ میلیارد تومان و در مجموع به مساحت ۱۷ هزار مترمربع اجرا شده است.
اجرای طرحهای هادی در روستاهای رودبار
فرماندار رودبار هفته دولت را فرصتی برای تبیین و تشریح دستاوردهای دولت و نظام اسلامی برای مردم دانست و گفت: امسال نیز «روایت دفاع از زندگی» و «روایت سازندگی» را در جایجای کشور شاهد هستیم.
پورحضرت با اشاره به اجرای طرحهای هادی روستایی در شهرستان افزود: طی یک سال گذشته، علاوه بر این چهار روستا، در سایر بخشهای شهرستان نیز اقدامات قابل توجهی در زمینه اجرای طرح هادی، بهسازی و توسعه روستاها با استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی و مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده است.
وی ضمن قدردانی از بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها خاطرنشان کرد: همکاری مسئولان محلی و اجرای تفاهمنامه میان وزارت کشور و بنیاد مسکن، زمینهساز تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی روستاها شده است.
اجرای پروژههای آبرسانی در رودبار
فرماندار رودبار با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در بخشهای مختلف گفت: در حوزههای آبرسانی، جهاد کشاورزی، زیرساختهای شهری و روستایی و سایر بخشهای عمرانی نیز اقدامات خوبی انجام شده که نشاندهنده توجه دولت به مردم و قرار گرفتن رفع مشکلات و توسعه زیرساختها در اولویت برنامههاست.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم افزود: ممکن است بخشی از نارضایتیهای عمومی متأثر از شرایط اقتصادی و معیشتی باشد و این شرایط برای همه دشوار باشد، اما در حوزه زیرساختی و عمرانی، اقدامات و پروژههای مهمی در سطح کشور و شهرستان در حال اجراست که باید مورد توجه قرار گیرد.
پورحضرت با بیان اینکه رودبار با وجود برخورداری از منابع آبی همچنان با مشکلاتی در حوزه آب شرب مواجه است، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات آب شرب شهرستان مربوط به سالهای گذشته است، اما پروژههای ملی مهمی در حوزه آب در دست اجراست که میتواند بخش عمدهای از این مشکلات را برطرف کند.
وی ادامه داد: اجرای پروژههای مرتبط با سد دیورش و خطوط انتقال آب و همچنین طرح آبرسانی به پنج شهر و حدود ۳۰ روستا، از جمله اقدامات مهمی است که در صورت تأمین اعتبارات لازم، میتواند تحول قابل توجهی در حوزه آب شرب شهرستان ایجاد کند.
پروژههای نیمهتمام رودبار در کمیته برنامهریزی بررسی میشود
فرماندار رودبار همچنین از پیگیری مطالبات مردم خبر داد و اظهار کرد: مسائل و دغدغههایی که از سوی اهالی مطرح شده در دستور کار شهرستان قرار خواهد گرفت و در نخستین جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان، پروژههای نیمهتمام و اولویتهای عمرانی منطقه بررسی و برای تأمین اعتبار آنها تصمیمگیری خواهد شد.
پورحضرت با اشاره به گستردگی جغرافیایی شهرستان رودبار تصریح کرد: این شهرستان از نظر وسعت و پراکندگی جغرافیایی شرایط ویژهای دارد و این وسعت با میزان جمعیت شهرستان تناسب ندارد؛ همین موضوع در توزیع منابع و اعتبارات نیز تأثیرگذار است.
وی با اشاره به وجود حدود یکهزار و ۲۵۰ کیلومتر راه در محدوده شهرستان رودبار گفت: در حوزههایی مانند راه و آب، هر میزان که کار کنیم باز هم نیازمند اجرای پروژههای بیشتری هستیم و گستردگی جغرافیایی شهرستان هزینههای خدماترسانی و اجرای پروژهها را افزایش داده است.
تأکید بر ثبت جمعیت واقعی رودبار در سرشماری
فرماندار رودبار بر اهمیت ثبت جمعیت واقعی شهرستان در سرشماری پیشرو تأکید کرد و افزود: با توجه به مهاجرت معکوس و حضور بخشی از جمعیت شهرستان در استانهای همجوار، لازم است همه تلاش کنیم آمار جمعیتی واقعی شهرستان در سرشماری ثبت شود؛ چراکه جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توزیع منابع و اعتبارات است.
پورحضرت در پایان تصریح کرد: مطالبات مردم و پروژههای نیمهتمام با اولویتبندی و در چارچوب منابع موجود پیگیری خواهد شد و امیدواریم با همراهی شوراهای اسلامی، دهیاران و مردم منطقه، روند توسعه و آبادانی روستاهای شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.
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