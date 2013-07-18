به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتهای جام یگانگی 26 سوارکار از استانهای کرمان، تهران، البرز، قزوین، اصفهان و یزد در باشگاه جم به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان قهرمانان رده های مختلف مشخص شدند و جوایز ویژه مسابقات درساژ را از آن خود کردند.



بر این اساس در رده پیشگام آران عبداللهی، غزاله منتظم و الناز تقی پور به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند. در رده پیشرفته نیز سهراب معصومی با اسب دکتر ایکس اول شد و مسعود یزدی با اسب ادلان در رده بعدی ایستاد.



