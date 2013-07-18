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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

برترین‌های مسابقات درساژ جام یگانگی معرفی شدند

برترین‌های مسابقات درساژ جام یگانگی معرفی شدند

مسابقات درساژ جام یگانگی با حضور 26 سوارکار برتر ایران از 6 استان کشور به میزبانی باشگاه جم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتهای جام یگانگی 26 سوارکار از استانهای کرمان، تهران، البرز، قزوین، اصفهان و یزد در باشگاه جم به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان قهرمانان رده های مختلف مشخص شدند و جوایز ویژه مسابقات درساژ را از آن خود کردند.

بر این اساس در رده پیشگام آران عبداللهی، غزاله منتظم و الناز تقی پور به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند. در رده پیشرفته نیز سهراب معصومی با اسب دکتر ایکس اول شد و مسعود یزدی با اسب ادلان در رده بعدی ایستاد.

 

کد مطلب 2099706

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