به گزارش خبرنگار مهر، مهران قانون صبح پنجشنبه در نشست انجمن کتابخانه عمومی شهر دیر اظهار داشت: در تیر امسال شهرداری بندر دیر20میلیون ریال از محل سهم نیم درصد درآمدهای خود به کتابخانه عمومی این شهر پرداخت کرده است.

وی اضافه کرد: در جلسه گذشته نیر مقرر شده است که در مرداد امسال نیز 65میلیون ریال و در طول سال بدهی‌های خود را ماهانه به کتابخانه عمومی شهر دیر پرداخت کند.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دیر با اشاره به نقش کتابخانه های عمومی در اشاعه کتاب و کتابخوانی و ضرورت توجه جدی دستگاه های اجرایی به فرهنگ مطالعه گفت: پرداخت سهم نیم درصد شهرداری ها به اداره کتابخانه های عمومی برای توسعه فرهنگ مطالعه و پیشرفت های علمی است.

وی ضمن قدردانی از همکاری شهرداری دیر بیان کرد: شهرداری دیر با اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان همکاری خوبی داشته است و امیدواریم این هم افزایی به نحو مطلوب ادامه یابد.

براساس قانون ومصوبه مجلس شورای اسلامی وماده شش قانون تاسیس کتابخانه های عمومی کشور، شهرداران مکلف هستند در پانزدهم هر ماه، نیم درصد از درآمد ماه پیش خود را به صورت علی الحساب به حساب انجمن کتابخانه های عمومی در شهرستان ها واریز کنند.

