  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد

سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با صدور حکمی دکتر محبوبه عارفی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به سمت سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه منصوب کرد .

دکتر عارفی، دانشیار پایه 23 گروه علوم تربیتی است و دکترای برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد. وی از سال 1371 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه همکاری می کند.

از سوابق اجرایی دکتر عارفی می توان به مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی از 1380 تا 1387 و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از سال 1388 تا 1391 اشاره کرد.  

کد مطلب 2099934

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