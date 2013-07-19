به گزارش خبرنگار مهر، هنوز مدت زمان زیادی از پیروزی «حسن روحانی» در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نمی گذرد اما این پیروزی در رفتار دیپلمات‌ها و مقامات دیگر کشورها هم تغییراتی ایجاد کرده است. این تغییر رفتار را هیأت ایرانی اعزامی به ارمنستان به وضوح مشاهده کرده به گونه ای که به گفته یحیی آل اسحاق، «خوشحال کننده و امیدبخش است».

او که ریاست بزرگ ترین هیأت اقتصادی اعزامی به ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داردِ، می گوید: باید منتظر تحولات وسیع و گشایش‌های بزرگ در بازرگانی خارجی کشور بود.



دو روز قبل هیأت 80 نفره متشکل از بازرگانان وصاحبان صنایع به ریاست یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران برای دیدار با مقامات اقتصادی وفعالان بخش خصوصی ارمنستان به ایروان سفر کردکه به گفته «محمدرضابختیاری» معاون امور بین الملل اتاق تهران، بزرگترین هیأت اقتصادی اعزامی پس از وقوع انقلاب بوده است.



هیأت ایرانی در این سفر با مقامات اقتصادی کشور ارمنستان از جمله وزیر انرژی و قائم مقام بانک مرکزی این کشور دیدار کرد که دراین دیدارها به گفته رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران، «حل مسائل ومشکلات تجاری دو کشور مورد توجه قرار گرفت».

محسن بهرامی ارض اقدس معتقد است که برخوردها با بازرگانان ایرانی به شکل قابل توجهی تغییر کرده و همچون سالهای اوج اقتدار دیپلماسی ایران٬ غرور آفرین و محترمانه شده است.



به گزارش رویترز، « ایران درصدد کاهش تحریمهای بین المللی است و مردم با انتخاب حسن روحانی به وضوح این پیام را به غرب مخابره کرده اند».

این خبرگزاری با اشاره به آغاز تحرکات بخش خصوصی ایران در اعزام هیأت های اقتصادی به کشورهای همسایه، آن را «جنبش مدنی علیه تحریم» اعلام کرده و اثر گذار خوانده است.

خبرگزاری رسمی ارمنستان هم در گفت وگو با یحیی آل اسحاق رئیس هیأت اعزامی ایران به ایروان به نقل از او نوشته است: تحریمهای ظالمانه ای علیه مردم ایران شکل گرفته و ایران از کشورهای همسایه اش انتظار همکاری دارد. به گفته آل اسحاق، این وضع قابل دوام نیست و با انتخاب رئیس جمهور جدید ایران که دیپلماتی کاربلد است، باید در انتظار تحولات مثبت باشیم.



به گفته وزیر پیشین بازرگانی ایران، تحریم هزینه هایی بر تجارت ایران تحمیل کرده اما وقت آن رسیده که تحریمها سریع تر حذف شود. انتخابات اخیر در ایران نشان می دهد که زمینه حل مشکلات بین ایران و غرب فراهم شده است.

رئیس اتاق تهران همچنین به خبرگزاری روسی ایتارتاس گفته است: اگر تفاهمی بین ایران و غرب حاصل شود نه فقط به نفع ایران که بسیار بیشتر به نفع غرب خواهد بود و البته سایر کشورها هم می توانند از این توافق بهره مند شوند و با حذف این موانع که در حال حاضر بر سر راه تجارت وجود دارد روابط اقتصادی گسترده ای بین کشورهای منطقه شکل خواهد گرفت و بازار اروپا نیز از آن سود خواهد برد.

منتظر تحولات جدید باشید



رئیس هیأت اعزامی ایران به ارمنستان که به نوشته خبرگزاری فرانسه «جزو مقامات سابق دولتی و چهره های بانفوذ بخش خصوصی» است، در گفت وگو با این خبرگزاری گفته است « منتظر تحولات جدید باشید اما غرب باید متناسب با پیامی که از انتخابات ایران دریافت کرده،رفتار خودرا تغییر دهد».



بازرگانان هیأت اعزامی ایران به ایروان در سه روز گذشته علاوه بر دیدار با فعالان بخش خصوصی ارمنستان با چند مقام دولتی از جمله وزیر انرژی این کشور وقائم مقام بانک مرکزی این کشور دیدار کرده اند.

به گزارش اتاق تهران، روز پنج شنبه یحیی آل اسحاق با وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان دیدار و گفت و گو کرد. وی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های بالای همکاری ایران و ارمنستان در حوزه انرژی گفت: اکنون جمهوری اسلامی ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی تبدیل به یک برند بین المللی شده است و می تواند در زمینه های مختلف همچون سد سازی، ساختمان سازی، صنعت نفت و گاز و تولید محصولات پتروشیمی با جمهوری ارمنستان همکاری داشته باشد.

رئیس اتاق تهران با تاکید بر تجربه و توان بالای متخصصان و کارشناسان ایرانی در حوزه انرژی اعلام کرد که ایران کارهای بزرگی در حوزه تامین انرژی در خارج از مرزهای کشور انجام داده که از بهترین نمونه های آن احداث نیروگاه تولید برق در عراق بوده است. یحیی آل اسحاق در پایان سخنان خود از اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی ایران برای همکارهای مشترک و انجام پروژه در ارمنستان خبر داد.



مصطفی تهرانی صفا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز درباره ظرفیت های شرکت بازرگانی پتروشیمی توضیحاتی برای وزیر انرژی ارمنستان ارائه و اعلام کرد که ایران 14 میلیون تن ظرفیت صادرات و فروش محصولات پتروشیمی دارد که رقم پولی آن، 8.5 میلیارد دلار است و 60 درصد این ظرفیت در اختیار شرکت بازرگانی پتروشیمی است. تهرانی صفا افزود: بیشتر این محصولات در عسلویه و ماهشهر تولید می شود و از نظر خدمات فنی و مهندسی ایران می تواند خدمات خوبی برای بازسازی ظرفیت های ارمنستان ارائه دهد.



همچنین محمد پارسا رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به دیدارهای متعدد هیات تجاری ایرانی در ارمنستان اعلام کرد که گروهی 10 نفره از شرکتهای انرژی ایرانی در هیات حضور دارند که با همتایان ارمنی خود دیدار کرده داشته و اعلام آمادگی کرده اند که سرمایه و دانش مورد نیاز برای پروژه های بخش انرژی ارمنستان را تامین کنند.

وی همچنین اعلام کرد شرکتهای خصوصی ایرانی در حوزه انرژی آماده سرمایه گذاری در بخش های تولید و انتقال برق و نیز پروژه های نیروگاهی با انٰرژی های نو در ارمنستان هستند.در این دیدار وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان نیز سفر یحیی آل اسحاق و هیات بزرگ تجاری همراه او را گامی مثبت در زمینه گسترش همکاری های ایران و ارمنستان دانست. او با تاکید بر این که دولت های دو کشور باید سعی در کم کردن مسائل و مشکلات بخش های مختلف در همکاری با یکدیگر داشته باشند اعلام کرد که وزارت انرژی و منابع طبیعی این کشور آمادگی دارد تا با بخش خصوصی ایران در حوزه های مختلف مورد نیاز همکاری داشته باشد. او با تاکید بر توان بالای شرکت ها و متخصصان ایرانی در حوزه انرژی از دیدار با مسئولان اتاق تهران و هیات تجاری ایرانی ابراز خرسندی و اعلام کرد که امیدوار است در آینده نزدیک قراردادهای همکاری بین ارمنستان و ایران برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی به امضا برسد.

دیدار با مقامات بانک مرکزی ارمنستان

هیات تجاری ایران همچنین دیروز با معاون رئیس‌کل بانک مرکزی ارمنستان و مسوول امور ایران ارمنستان دیدار کرد.

در این دیدار آل‌اسحاق با اشاره به پیشینه تاریخی دو کشور بیان کرد که دو کشور ایران و ارمنستان می توانند به صورت مکمل بازاری وسیع در اختیار داشته باشند و حجم گسترده‌ای از نیازهای خود را با اتکا به موقعیت‌های یکدیگر مرتفع کنند.

رئیس اتاق تهران گفت:‌ بازارهای اطراف دو کشور ایران و ارمنستان بسیار بزرگ و گسترده است و ایران تمایل دارد تا مسیری تجاری ارمنستان باشد؛ به این صورت که این کشور بتواند کالاهای خود را به کشورهای همسایه برساند.

وی افزود: به همین صورت انتظار می رود ارمنستان نیز به ایران برای رسیدن به بازارهای کشورهای قفقاز یاری برساند. سرپرست هیات تجاری ایران در ارمنستان رفت و آمد هیات‌های تجاری را نشانه‌ای از عزم راسخ دو کشور برای گسترش روابط دانست و اعلام کرد ارمنستان یکی از همسایگانی است که جمهوری اسلامی ایران سعی در گسترش همه جانبه روابط با آن دارد.

همچنین در این دیدار معاون رئیس‌کل بانک مرکزی ارمنستان با اشاره به این که دو کشور ایران و ارمنستان همیشه سابقه همکاری خوب و رو به رشدی داشته‌اند خاطر نشان کرد که بسیاری از خدمات مالی دو کشور می‌تواند به صورت یکپارچه انجام شود و ارمنستان همیشه تلاش داشته تا روابط بین دو کشور به ویژه روابط بانکی را تسهیل کند.

وی با اشاره به این که در ارمنستان بانک دولتی وجود ندارد، افزود:‌ بانک مرکزی ارمنستان همیشه نقش مشوق را برای سیستم بانکی ارمنستان داشته و همیشه سعی در بسط فعالیت‌های میان دو کشور داشته است.»

مشکلات دو کشور

روابط ایران و ارمنستان روابط قدیمی است و پتانسیل های زیادی برای توسعه روابط دو کشور وجود دارد اما به گفته یحیی آل اسحاق‌،« روابط فعلی در سطح قابل قبولی برای دو کشور نیست.»

به گفته وزیر پیشین بازرگانی ایران، بازار 75 میلیون نفری ایران فرصت مناسبی برای تجار ارمنستان است ودر مقابل، بازار این کشور هم فرصت بسیار خوبی در زمینه فنی و مهندسی است پیش روی مهندسان ایران می گذارد. وی ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند در زمینه احداث نیروگاه های برق، پالایشگاه و پتروشیمی سرمایه گذاری کند و حضور فعال در این کشور داشته باشید.

به گفته رئیس اتاق تهران، بازار محصولات کشاورزی و دام می تواند زمینه همکاری بسیار خوبی میان دو کشور باشد، چون ایران به گوشت نیاز دارد و تولید گوشت در ارمنستان خوب است. با توجه به وضعیت آب و هوا و زمین زمینه همکاری در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کاملا فراهم است به طوری که نه فقط نیاز دو کشور ایران و ارمنستان بلکه می توان برای بازارهای منطقه مثل شوروی سابق و اروپای شرقی هم همکاری خوبی داشت چرا که بازار آن فراهم است.

یحیی آل اسحاق همچنین گفت : وسعت زمین های قابل بهره برداری برای تولید محصولات کشاورزی و پرورش دام در کشور ارمنستان کاملا فراهم است و اگر شرایط سرمایه گذاری فراهم شود فعالان اقتصادی ایرانی به سرعت وارد عمل خواهند شد.

رئیس اتاق تهران همچنین به خبرگزاری ارمنستان گفته است: ترانزیت می تواند نقطه همکاری ایران وارمنستان باشد. کنسانتره مس و آلومینیوم هم می تواند دیگر بخش همکاری دو کشور باشد. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایران آمادگی کامل برای همکاری اقتصادی با ارمنستان دارند و در حال حاضر یک مرکز آزاد تجاری هم در ایروان در دست احداث دارند. در زمینه ایجاد نیروگاه های برقی و آبی و حوزه پتروشیمی مذاکرات و توافقات خوبی حاصل شده و امیدواریم که به زودی به نتیجه برسد.

آل اسحاق به این خبرگزاری افزوده است که در حال حاضر مشکلاتی در زمینه مسایل گمرکی داریم و مدت مدیدی است در زمینه تعرفه ترجیحی مذاکره داریم که امیدواریم به نتیجه برسد. انتظار داریم از دولت ارمنستان که این مساله را سریع تر حل کند. در زمینه لغو روادید برای تجار و فعالان اقتصادی دو کشور هم امید داریم که دولت ارمنستان سرعت عمل بیشتری داشته باشد چرا که دولت ایران در این مساله آمادگی کامل دارد. تعرفه های گمرکی نسبتا به سایر شرکای تجاری ما در ارمنستان بالاتر است که باعث می شود کالای ایرانی با قیمتی بالاتر وارد این کشور شود و برای مصرف کننده ارمنی و صادرکننده ایرانی مشکل ایجاد می کند و در حال مذاکره برای حل این معضل هستیم. در نهایت بروکراسی موجود باید کمتر شود تا روند ورود و خروج کالا سرعت بیشتری بگیرد و همکاری های دو کشور توسعه قابل توجهی بگیرد.