به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علم الهدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه مشهد اظهار کرد: تحولات سیاسی عوضتان نکند و شما را در صفوف دین تان سست نگرداند جریانها که بالا و پایین می شود شما از ارزشهایتان و پایبندی به رهبری و انقلاب دست بر ندارید.

وی بیان کرد: امروز روز دهم ماه رمضان مصادف با دو جریان است جریان اول رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبری است که روز عزا و بغض پیامبر است.

وی یادآور شد: حضرت خدیجه دارای سه ویژگی بود اول اینکه ایشان اولین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد، اولین کسی که پشت سر پیامبر نماز خواند و اولین کسی بود که با حضرت علی (ع) به عنوان امام بیعت کرد

خدیجه نماد اقتصاد مقاومتی

آیت الله علم الهدی با اشاره به ویژگی های شخصیتی برجسته حضرت خدیجه گفت: خدیجه هستی اش را برای پیامبر داد و این بانوی اسلام نماد اقتصاد مقاومتی و مقاومت در اقتصاد است.

وی با بیان اینکه داراییهای حضرت خدیجه ابزار پیامبر در اجرای رسالتش در مقابل کفار بود، افزود: در سه سال تبعید حضرت محمد در شعب ابیطالب، خدیجه(س) مسلمانان را کفالت و سرپرستی کرد و اقتصاد مقاومتی را حضرت خدیجه در شعب ابیطالب مدیریت کرد.

آیت الله علم الهدی در خصوص جریان دوم در روز دهم رمضان گفت: دهم رمضان روزی است که نامه های دعوت اهل کوفه بوسیله دو نفر در مکه به دست امام حسین رسید و امروز روز عبرت تاریخ است.

تحولات سیاسی اولین کارش نوسان در صفوف دینی مردم است

وی افزود: عبرت به خاطر اینکه مردم در جریانات عادی دینشان محفوظ است ولی تحولات سیاسی اولین کارش نوسان در صفوف دینی مردم است

وی با تاکید بر اینکه تحولات سیاسی آدم را عوض می کند خطاب به مردم هشدار داد: مردم حواستان جمع باشد بالا و پایین رفتن قدرت در جامعه و تحولات سیاسی با ایمان و دین شما بازی نکند

نهی از منکر در این مملکت نباید افراطی گری خوانده شود

امام جمعه مشهد با تاکید بر اینکه در این مملکت نهی از منکر نباید افراطی گری خواند شود تصریح کرد: افراط گرا کسی است که با گناهش با ناهنجاری، پرده دری و بی عفتی در ملاء عام به قرآن و دین، دهن کجی می کند نه کسی که نهی از منکر می کند.

وی تاکید کرد : تحولات سیاسی عوضتان نکند و شما را در صفوف دینی تان سست نگرداند جریانها که بالا و پایین می شود شما از ارزشهایتان و پایبندی به رهبر و انقلاب دست بر ندارید.