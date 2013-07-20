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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

اردوغان همچنان از برکناری مرسی خشمگین است / انتقاد شدید از کشورهای غربی و عربی

اردوغان همچنان از برکناری مرسی خشمگین است / انتقاد شدید از کشورهای غربی و عربی

نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی با انتقاد از مواضع کشورهای غربی و عربی در خصوص برکناری مرسی، آنها را به داشتن استانداردهای دوگانه در برخورد با مسائل مختلف متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، "رجب طیب اردوغان" با انتقاد از سکوت کشورهای غربی و عربی در قبال کنار گذاشته شدن "محمد مرسی" ار ریاست جمهوری مصر، آنها را به اتخاذ سیاست های دوگانه متهم کرد.

اردوغان در سخنان خود گفت : وقتی کشوری دم از دموکراسی می زند باید اقدامات غیر دموکراتیک را محکوم کند. وقتی یک کار غلط است باید بگوییم غلط است.

اردوغان که ارتباطات گسترده ای با محمد مرسی داشت معتقد است که کنار گذاشتن وی از ریاست جمهوری مصر توسط ارتش یک کودتا بوده اما متحدان غربی و عربی ترکیه چنین اعتقادی ندارند و همین امر سبب ناراحتی اردوغان شده است.

نخست وزیر ترکیه در ادامه سکوت این کشورها در قبال کشته شدن بیش از 90 نفر در جریان تحولات اخیر مصر را زیر سوال برد. اما در واکنش به این اظهارات اردوغان، حکومت مصر از ترکیه خواست تا در امور این کشور دخالت نکند.

کد مطلب 2100547

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