به گزارش خبرنگار مهر محمود رشیدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، بعد از ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برخی تناقض‌ها در آمارهای اقتصادی استان اظهار کرد: هدف ما زیر سؤال بردن آمارها یا نفی مشکلات موجود نیست، اما اعداد و شاخص‌هایی که درباره وضعیت اقتصادی استان ارائه می‌شود باید با واقعیت‌های میدانی کرمانشاه تطبیق داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت کرمانشاه در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار افزود: استان در ارزیابی‌های مختلف این شاخص رتبه‌های ششم و هشتم کشور را به دست آورده است و بنابراین نمی‌توان بدون بررسی دقیق، این جایگاه را همزمان در کنار قرار گرفتن کرمانشاه در رتبه سی‌ویکم برخی شاخص‌های اقتصادی قرار داد و درباره وضعیت استان قضاوت کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه ادامه داد: برای تحلیل دقیق شرایط اقتصادی باید مجموعه شاخص‌ها، ظرفیت‌های موجود، ساختار اقتصادی و واقعیت‌های میدانی استان در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

رشیدی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کرمانشاه گفت: استان در حوزه‌های مختلف از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است که از جمله آنها می‌توان به تولید محصولات استراتژیک کشاورزی، صنایع پتروشیمی، صنایع دانش‌بنیان، گردشگری، صنایع دستی و فعالیت‌های دانشگاهی اشاره کرد.

وی افزود: بخشی از این ظرفیت‌ها در سطح کشور دارای جایگاه‌های برتر هستند و باید در ارزیابی کلی وضعیت اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرند.

کرمانشاه از ظرفیت بالای گردشگری و صنایع دستی برخوردار است

رشیدی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان اظهار کرد: کرمانشاه دارای بیش از چهار هزار اثر تاریخی است و از نظر تعداد آثار تاریخی، پس از شیراز و شوش جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در حوزه صنایع دستی نیز در ۷۵ رشته فعالیت‌هایی در استان انجام می‌شود که این ظرفیت در کنار آثار تاریخی و طبیعی کرمانشاه، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و صنایع فرهنگی ایجاد کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های اقتصادی استان تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود، گفت: مجموعه این توانمندی‌ها باید در ارزیابی وضعیت اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با استناد به یک یا چند شاخص، تصویری کامل از اقتصاد کرمانشاه ارائه کرد.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی‌های صنعتی استان تصریح کرد: کرمانشاه در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، قطعه‌سازی، سیمان، کاغذ و صنایع غذایی دارای ظرفیت‌های مهمی است و برخی واحدهای تولیدی استان در سطح ملی و حتی بین‌المللی شناخته شده هستند.

تأکید بر ضرورت دقت در نمونه‌گیری آماری

رشیدی یکی از موضوعات مهم در تحلیل شاخص‌های اقتصادی را نحوه نمونه‌گیری دانست و گفت: اگر نمونه‌گیری به شکل صحیح انجام نشود و نتایج حاصل از یک جامعه محدود به کل استان تعمیم داده شود، طبیعی است که خروجی نهایی با واقعیت‌های موجود فاصله داشته باشد.

وی افزود: برای دستیابی به تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی استان باید روش نمونه‌گیری، جامعه آماری، شاخص‌های مورد استفاده و نحوه تعمیم نتایج به صورت دقیق بررسی شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با اشاره به نرخ بیکاری نیز اظهار کرد: این شاخص باید متناسب با ساختار اقتصادی و شرایط استان‌های مرزی مورد تحلیل قرار گیرد.

رشیدی ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در کرمانشاه در حوزه‌های غیررسمی، کشاورزی و مشاغلی انجام می‌شود که ممکن است در تعاریف رسمی اشتغال به شکل مناسبی انعکاس پیدا نکند؛ بنابراین لازم است هنگام تحلیل نرخ بیکاری و اشتغال، ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

کرمانشاه در نسبت مصارف به منابع بانکی رتبه دهم کشور را دارد

وی با اشاره به شاخص‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی استان گفت: بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی واحدهای اقتصادی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی فعالیت اقتصادی هستند.

رشیدی افزود: کرمانشاه در نسبت مصارف به منابع بانکی در خردادماه رتبه دهم کشور را به دست آورده است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت شبکه بانکی استان برای تأمین مالی واحدهای اقتصادی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه همچنین به آمار مجوزهای کسب‌وکار صادرشده در استان اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار مجوز کسب‌وکار در کرمانشاه صادر شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ هزار مورد از این مجوزها مربوط به بخش تولید بوده و این آمار نیز باید در بررسی وضعیت فعالیت اقتصادی و اشتغال استان مورد توجه قرار گیرد.

شناسایی ۲۴۱ فرصت سرمایه‌گذاری در کرمانشاه

رشیدی از شناسایی ۲۴۱ فرصت سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و اظهار کرد: این فرصت‌ها بر اساس آمایش سرزمینی و نیازهای استان شناسایی شده و به تصویب شورای برنامه‌ریزی رسیده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، بیش از ۸۰ فرصت سرمایه‌گذاری بی‌نام برای استان ثبت شده که تعداد آن بیش از دو برابر مجموع فرصت‌های ثبت‌شده در سطح کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۰ بسته سرمایه‌گذاری تأییدشده در استان وجود دارد و تکمیل و تأیید سایر فرصت‌های شناسایی‌شده نیز در حال انجام است تا این فرصت‌ها در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

رشیدی با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: هدف از شناسایی این فرصت‌ها آن است که سرمایه‌گذار با مجموعه‌ای مشخص از ظرفیت‌ها و پروژه‌های قابل اجرا مواجه شود و مسیر ورود سرمایه به استان تسهیل شود.

ثبت ۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کرمانشاه

وی در ادامه از ثبت و تأیید هشت میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: چند سرمایه‌گذار عراقی و چینی نیز در حال طی مراحل قانونی برای سرمایه‌گذاری در کرمانشاه هستند.

رشیدی با تأکید بر ضرورت مستند بودن آمار سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که اعلام می‌کنیم دارای مشخصات، سرمایه‌گذار و پروژه مشخص هستند و امکان بازدید و بررسی میدانی آنها وجود دارد.

وی افزود: ارائه آمار مستند و قابل راستی‌آزمایی برای ایجاد اعتماد در فضای اقتصادی استان اهمیت زیادی دارد و باید آمارها به گونه‌ای ارائه شوند که امکان بررسی و ارزیابی آنها وجود داشته باشد.

شناسایی ۲۲۴ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: ۲۲۴ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان در قالب این طرح شناسایی شده است.

رشیدی افزود: ارزش این املاک حدود پنج همت برآورد شده و در سال جاری تاکنون ۲۰۸ میلیارد تومان از محل فروش املاک به دست آمده است.

وی ادامه داد: منابع حاصل از فروش این املاک می‌تواند برای تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام استان مورد استفاده قرار گیرد و در صورت تداوم این روند، بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های استان تأمین خواهد شد.

پیگیری بازنگری در برخی شاخص‌های اقتصادی استان

رشیدی با تأکید بر ضرورت بررسی دوباره برخی آمارهای اقتصادی کرمانشاه اظهار کرد: این موضوع را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح کرده‌ایم و پیگیر هستیم بررسی‌های لازم در مرکز آمار کشور نیز انجام شود تا منشأ تفاوت میان برخی شاخص‌ها و واقعیت‌های اقتصادی استان مشخص شود.

وی تصریح کرد: هیچ‌کس مدعی نبود بیکاری یا تورم در کرمانشاه نیست و مشکلات اقتصادی استان را انکار نمی‌کند، اما انتظار داریم آمارهای منتشرشده تصویری دقیق و منطبق با واقعیت ارائه دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه افزود: در کنار بیان مشکلات و چالش‌ها، نقاط قوت و ظرفیت‌های اقتصادی استان نیز باید دیده شود تا تصویر ارائه‌شده از اقتصاد کرمانشاه کامل و منصفانه باشد.

رشیدی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های مختلف مواجه است، معرفی توانمندی‌های کرمانشاه و انعکاس فعالیت واحدهای تولیدی، دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری می‌تواند در ایجاد امید و معرفی ظرفیت‌های واقعی استان مؤثر باشد