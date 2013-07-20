محمدتقی فاضلی تهیهکننده برنامه "ضیافت الهی" در اینباره به خبرنگار مهر گفت: علی اصحابی از خوانندگان موسیقی پاپ کشور است که مردم به ویژه جوانها با صدای او آشنایی دارند. در برنامه امشب علاوه بر گپ و گفت صمیمانه با این خواننده دو ترانه از آثار او را تقدیم مخاطبان خود میکنیم.
وی افزود: بخش دیگری از کلیپ "ام اس" امشب از برنامه روی آنتن میرود، این کلیپها با مشارکت جامعه بیماران ام اس و برای آگاهیبخشی عمومی نسبت به این بیماری تهیه شده است.
فاضلی ادامه داد: طبق روال همیشه در برنامه امشب هم سری به بازارچه خیریه برج میلاد خواهیم زد، بازارچهای که برای حمایت از بیماران ام اس ایجاد شده و هنرهای دستی مبتلایان به این بیماری را عرضه میکند.
"ضیافت الهی" کاری از گروه اجتماعی شبکه دو است که به مناسبت ماه رمضان هر شب از ساعت 21 از شبکه دو پخش میشود.
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