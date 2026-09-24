استقبال ترامپ از همتای چینی خود در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وی استقبال کرد.
رسانههای بینالمللی معتقدند که این دیدار گرچه در فضای آرام و همراه با لبخند برگزار میشود، اما نمیتواند به رقابتهای دیرینه میان دو کشور در ابعاد متعدد نظامی، اقتصادی و سیاسی پایان دهد.
الجزیره در این رابطه می نویسد که با وجود القای آرامش در مناسبات دوجانبه میان چین و آمریکا در پی این نشست، اقدامات متقابل دو کشور نشان میدهد که آرامش سیاسی به معنای عقبنشینی از منازعه نیست و پروندههای تجاری، هوش مصنوعی، تایوان و انرژی ممکن است این نشست را بیش از آنکه نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد، به آزمونی برای «مدیریت تنش» تبدیل کند.
به نوشته الجزیره، آمریکا از چین میخواهد که محدودیتهای اعمال شده بر فلزات نادر را کاهش دهد و خریدهای خود از محصولات کشاورزی و هواپیما را افزایش دهد؛ در حالی که پکن نیز نظارت بر شرکتهای خارجی، سرمایهگذاریها و صادرات مواد معدنی خود را گسترش داده است.
واشنگتن پست به نقل از «اسکات بیسنت»، وزیر خزانه داری آمریکا، مینویسد که او رابطه دو کشور را به یک بازی آبی تشبیه کرده است که در آن، رهبران در سطح آب توپ را به هم پاس میدهند، اما در زیر آب «ضرباتی» را به یکدیگر وارد میکنند.
برآوردهای نیویورک تایمز نشان میدهد که نشست سران آمریکا و چین ممکن است به گفتگو درباره ایمنی هوش مصنوعی و کاهش تعرفهها بر کالاهای غیرحساس بپردازد، اما فقدان اعتماد، همکاری را محدود میکند.
روزنامه فایننشال تایمز نیز در مطلبی به قلم «گیدیون راشمن» نوشت که رقابت تجاری باعث افزایش شک و تردید بین دو کشور شده و هر دو طرف بیم آن دارند که هرگونه اقدام برای همکاری، به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل شود. همچنین مسابقه بر سر هوش مصنوعی ابعادی استراتژیک دارد؛ واشنگتن میخواهد برتری خود را حفظ کند و پکن نیز با احتیاط به فراخوانها برای همکاری نگاه میکند.
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