سردار پاکپور معمار امنیت نوین و تبلور اقتدار و عرفان در میدان نبرد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پور جمشیدیان بعدازظهر پنجشنبه در یادواره سردار شهید محمدپاکپور در روستای دهسد با تأکید بر ضرورت انتقال پیام و سیره عملی شهدای دفاع مقدس به نسل‌های آینده، اظهار کرد: سردار پاکپور نماد مدیریت جهادی، اخلاق و معنویت است و ویژگی‌های منحصربه‌فرد شخصیتی این فرمانده شهید، نیازمند ثبت، ضبط و تدریس در دانشکده‌های بزرگ نظامی دنیا است.

وی افزود: شهیدان والامقامی همچون سرداران رشید، باقری و سلامی، حق استادی و فرماندهی بر گردن ما دارند و امروز وظیفه داریم پیام این مردان بزرگ را برای تاریخ و آیندگان به یادگار بگذاریم.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به جایگاه ممتاز استان مرکزی در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی، افزود: این دیار مهد پرورش بزرگانی همچون امام راحل(ره) و سرداران سرافرازی چون شهید پاکپور است، وجود چنین شخصیت‌های برجسته‌ای در این سرزمین، افتخاری برای مردم استان مرکزی است که در میدان‌های عرفان، هدایت، فرماندهی سپاه اسلام و جبهه مقاومت، پرچمداری کردند.

وی با ادای احترام به مادر گرانقدر سردار شهید پاکپور، صبر و استقامت این مادر شهیدپرور را ستود و تأکید کرد: تقدیم دو فرزند رشید در راه اسلام، انقلاب و ایران سربلند، نشان از دامان پاک این خانواده دارد و ما امروز در زادگاه این شهید والامقام، در برابر این همه ایثار سر تعظیم فرود می‌آوریم.

روایت ۲۵ سال همرزمی؛ لزوم مستندسازی ویژگی‌های مدیریتی

پورجمشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود، با بازخوانی ۲۵ سال همراهی با شهید پاکپور در سخت‌ترین میدان‌های مأموریتی از سوریه تا مناطق عملیاتی شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور، گفت: بنده به عنوان شاگرد و سربازی که سال‌ها از نزدیک در رکاب ایشان بوده‌ام، شهادت می‌دهم که ایشان ویژگی‌های شخصیتی نادری در حوزه اخلاق، معرفت و عبادت داشتند.

قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران در چند سال اخیر پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مقاطع تاریخ کشور را پشت سر گذاشته‌اند، تاکید کرد: به فضل الهی و به برکت خون شهدا، اکنون ملت ایران سربلندترین ملت جهان است و آیندگان به این عزت و افتخار می بالند.

پورجمشیدیان با تبیین وجوه راهبردی و ساختاری مدیریت شهید پاکپور در نیروی زمینی سپاه، گفت: سردار شهید حاج محمد پاکپور، معمار نبردهای زمینی نوین و پایه‌گذار ساختار جدید نیروی زمینی سپاه در دهه‌های اخیر است.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به شرایط حساس مقطعی که نیروی زمینی سپاه با تغییرات بنیادین و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال روبرو بود، تصریح کرد: در دورانی که برخی دیدگاه‌ها ضرورت تداوم ساختار فعلی نیروی زمینی را زیر سوال می‌بردند، با تدبیر فرماندهی معظم کل قوا و مجاهدت‌های شهید پاکپور، مکتب و فرهنگ جدیدی در رزم زمینی متولد شد.

وی ادامه داد: این سردار شهید با اراده‌ای پولادین، نیروی زمینی را با ساختار، سازمان و ابتکارات نوین بازسازی کرد و اکنون اقتدار، عزت و آمادگی این نیرو، مدیون تلاش‌های شبانه‌روزی ایشان است.

موشکی و پهپادی؛ نماد اقتدار بومی در رزم زمینی

پورجمشیدیان با تأکید بر تحول در توان بازدارندگی و عملیاتی نیروی زمینی، بیان کرد: تجهیز این نیرو به موشک‌های زمین‌به‌زمین و بالستیک، تفکری بود که شهید پاکپور آن را پیگیری و محقق کرد و اکنون شاهد هستیم که این دستاورد در مأموریت‌های مقابله با جریانات ضدانقلاب، قدرت عملیاتی خیره‌کننده‌ای را در اختیار رزمندگان قرار داده است.

وی همچنین توسعه پهپادهای شناسایی، رزمی و انتحاری را از دیگر محورهای تحولی این شهید والامقام خواند و افزود: شهید پاکپور معتقد بود فرماندهی زمینی باید از چنان سازمان و امکاناتی برخوردار باشد که بتواند به صورت مستقل پاسخگوی نیازهای عملیاتی خود در طول و عرض میدان نبرد باشد.

پورجمشیدیان افزود: همچنین تجهیز هوانیروز سپاه به بالگردهای پیشرفته پشتیبانی و رزمی، محصول ایستادگی و پیگیری‌های مجدانه این سردار سرافراز بود که منجر به تشکیل یکی از مقتدرترین یگان‌های هوانیروز در منطقه شد.

قائم‌مقام وزیر کشور با توصیف شخصیتِ عملیاتی این شهید، گفت: سپهبد شهید حاج محمد پاک‌پور به واقع میدانی‌ترین و دست‌به‌سلاح‌ترین فرمانده در تاریخ نظامی ایران است، این جایگاه نه به واسطه ستادی بودن، بلکه به دلیل حضور بی‌وقفه و ملموس ایشان در سخت‌ترین خطوط مقدم نبرد به دست آمده است.

باید رسالت ایستادگی فرماندهان شهید را به تاریخ برسانیم

وی با ابراز تواضع نسبت به جایگاه شهدا افزود: هرگز تصور نمی‌کردم روزی پشت تریبونی قرار بگیرم تا برای مرد بزرگی چون شهید پاکپور سخن بگویم اکنون فرماندهانی که ما باید در رکاب آن‌ها به شهادت می‌رسیدیم، گوی سبقت را ربودند و به مقام والای شهادت نائل شدند،‌اکنون وظیفه ماست که به عنوان رسالتی بر دوش، پیام و سیره این مردان بزرگ را برای نسل‌ها و عصرهای آینده به تاریخ برسانیم.

پورجمشیدیان با اشاره به شرایط سخت و ناامن مناطق شمال‌غرب در دهه‌های گذشته تصریح کرد: در دورانی که ضد انقلاب و اشرار در مناطقی از شمال‌غرب، به‌ویژه در نوار مرزی پیرانشهر تا سردشت، جولان می‌دادند و حتی در جسورانه‌ترین اقدامات، سرودهای خودساخته‌شان را فریاد می‌زدند، سردار پاک‌پور با استقرار در عمق ۳۵ کیلومتری مرزها، ساختار امنیت را دگرگون کرد.

وی ادامه داد: ایشان با ایجاد پاسگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی در سخت‌ترین شرایط اقلیمی - که گاه در زمستان‌ها با برف‌های بیش از ۱۰ متر همراه بود - دژی نفوذناپذیر در برابر دشمن ایجاد کرد که تاکنون ثبات و امنیت آن برای مردم کشورمان و حتی اقلیم کردستان برقرار است و اکنون امنیت پایدار محورهایی که پیش‌تر در تسلط اشرار بود، مدیون اراده پولادین و نگاه استراتژیک این سردار شهید است.

قائم‌مقام وزیر کشور گفت: نحوه شهادت ایشان و برخی کم‌توجهی‌ها باعث شده ابعاد وجودی این شهید کمتر مورد واکاوی قرار گیرد و امید است مدیران و مجموعه‌های فرهنگی، در ثبت، ضبط و تبیین زندگی پربار سردار پاکپور برای نسل‌های جوان کشور، به‌ویژه مردم استان مرکزی و شهرستان خنداب، اهتمام ویژه داشته باشند.