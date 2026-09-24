احیای ۱۲ کیلومتر از جاده قدیم قوچان به درگز

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت بعدازظهر پنجشنبه در نشستی در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات احیای حدود ۱۲ کیلومتر از جاده قدیم قوچان به درگز، اظهار کرد: این محور به دلیل سابقه تصادفات شدید و مرگبار، در دستور کار قرار گرفته و عملیات احیای آن آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: بخشی از این مسیر آسفالت شده و اجرای جداکننده باند رفت و برگشت نیز در حال انجام است تا با تفکیک مسیرها از بروز تصادفات مرگبار در این محور جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در محدوده دربادام نیز عملیات ترمیم نقاط بحرانی در حدود ۵ تا ۶ کیلومتر از مسیر آغاز شده و این اقدامات برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی منطقه در حال اجراست.

شهامت همچنین از آسفالت ۱۷ کیلومتر از محور میانکوه خبر داد و گفت: این محور می‌تواند به عنوان مسیر جایگزین مورد استفاده قرار گیرد و در صورت حل موضوع تونل گردنه الله‌اکبر امکان تفکیک تردد خودروهای سواری از تریلی‌های ترانزیتی و کاهش بار ترافیکی محور اصلی فراهم خواهد شد.