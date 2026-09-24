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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

فرماندار قوچان: توسعه بازارچه باجگیران نیازمند تصمیم‌گیری است

فرماندار قوچان: توسعه بازارچه باجگیران نیازمند تصمیم‌گیری است

قوچان- فرماندار قوچان گفت: لازم است مرزبانی، گمرک، پایانه و بازارچه باجگیران در قالب یک طرح مشترک برنامه توسعه منطقه را ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفر در جلسه مشترک ساماندهی مرزی در سالن جلسات گمرک باجگیران اظهار کرد: بازارچه مرزی باجگیران ۲۰ سال است در منطقه مستقر شده و با وجود ظرفیت بالایی که دارد به دلیل محدودیت‌ها و مسائل موجود نتوانسته‌ایم بهره کافی از آن ببریم و لازم است برای توسعه آن تصمیمات جدی گرفته شود.

فرماندار قوچان گفت: شهر باجگیران با قدمتی ۱۰۰ ساله امروز تنها ۱۶۷ خانوار و جمعیتی کمتر از ۷۰۰ نفر دارد و این وضعیت زیبنده چنین نقطه استراتژیک و مهمی نیست.

وی افزود: برای رونق منطقه و استفاده از ظرفیت مرزی باید به شکل ویژه‌ای به مرز و به‌خصوص بازارچه باجگیران توجه شود چراکه این مرز به لحاظ موقعیت استراتژیک یکی از مرزهای مهم استان و کشور است.

فرزادفر تصریح کرد: باید تصمیماتی اتخاذ شود که برای منطقه آورده داشته باشد، فضای مناسب کسب‌وکار ایجاد کند، اقتصاد مرز را فعال سازد و از منابع و ظرفیت‌های موجود به شکل صحیح استفاده شود.

فرماندار قوچان با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت ادامه داد: باید امکان استفاده از این ظرفیت را فراهم کنیم و در هر شرایطی قدرت مانور لازم را داشته باشیم تا متناسب با شرایط به‌موقع اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه و گسترش بازارچه باجگیران با توجه به استقبال و نیازی که وجود دارد ضروری است و باید برای توسعه منطقه به‌ویژه در شعاع ۳۰ کیلومتری مرز برنامه مشخصی داشته باشیم.

فرزادفر ادامه داد: لازم است مرزبانی، گمرک، پایانه و بازارچه در قالب یک طرح مشترک برنامه توسعه منطقه را ارائه کنند تا با همراهی دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و عمومی این طرح به مرحله اجرا برسد.

کد مطلب 6957552

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