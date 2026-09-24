به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفر در جلسه مشترک ساماندهی مرزی در سالن جلسات گمرک باجگیران اظهار کرد: بازارچه مرزی باجگیران ۲۰ سال است در منطقه مستقر شده و با وجود ظرفیت بالایی که دارد به دلیل محدودیت‌ها و مسائل موجود نتوانسته‌ایم بهره کافی از آن ببریم و لازم است برای توسعه آن تصمیمات جدی گرفته شود.

فرماندار قوچان گفت: شهر باجگیران با قدمتی ۱۰۰ ساله امروز تنها ۱۶۷ خانوار و جمعیتی کمتر از ۷۰۰ نفر دارد و این وضعیت زیبنده چنین نقطه استراتژیک و مهمی نیست.

وی افزود: برای رونق منطقه و استفاده از ظرفیت مرزی باید به شکل ویژه‌ای به مرز و به‌خصوص بازارچه باجگیران توجه شود چراکه این مرز به لحاظ موقعیت استراتژیک یکی از مرزهای مهم استان و کشور است.

فرزادفر تصریح کرد: باید تصمیماتی اتخاذ شود که برای منطقه آورده داشته باشد، فضای مناسب کسب‌وکار ایجاد کند، اقتصاد مرز را فعال سازد و از منابع و ظرفیت‌های موجود به شکل صحیح استفاده شود.

فرماندار قوچان با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت ادامه داد: باید امکان استفاده از این ظرفیت را فراهم کنیم و در هر شرایطی قدرت مانور لازم را داشته باشیم تا متناسب با شرایط به‌موقع اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه و گسترش بازارچه باجگیران با توجه به استقبال و نیازی که وجود دارد ضروری است و باید برای توسعه منطقه به‌ویژه در شعاع ۳۰ کیلومتری مرز برنامه مشخصی داشته باشیم.

فرزادفر ادامه داد: لازم است مرزبانی، گمرک، پایانه و بازارچه در قالب یک طرح مشترک برنامه توسعه منطقه را ارائه کنند تا با همراهی دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و عمومی این طرح به مرحله اجرا برسد.