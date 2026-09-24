به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدتقی پورمحمدی روز پنجشنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای باغ رضوان مرند به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: مجاهدت در راه خدا، چه در عرصه نبرد با دشمن و چه در میدان خودسازی و تهذیب نفس، از نزدیکترین مسیرها برای رسیدن به قرب الهی و حقیقت یقین است.
وی با اشاره به نقش شهدا در شکلگیری اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزود: امنیت، ثبات و اقتداری که امروز کشور از آن برخوردار است، حاصل خون پاک شهدایی است که با اخلاص در برابر دشمنان ایستادند و اجازه ندادند به عزت، کرامت و تمامیت ارضی کشور خدشهای وارد شود.
امامجمعه مرند با اشاره به مواضع رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه داد: سخنان شفاف، شجاعانه و منطقی رئیسجمهور در دفاع از حقوق ملت ایران و ملتهای مظلوم منطقه، بازتاب روحیه ایستادگی و عزتطلبی ملت ایران بود.
پورمحمدی تأکید کرد: دفاع از حقوق ملت ایران و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای استکبار، در امتداد همان مسیری قرار دارد که شهدا در دوران دفاع مقدس برای صیانت از عزت و استقلال کشور پیمودند.
وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت و دفاع مقدس باید در جامعه زنده بماند، گفت: پاسداشت شهدا تنها به برگزاری آیینهای مناسبتی محدود نمیشود، بلکه باید آرمانها و ارزشهایی که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
فرهنگ دفاع مقدس چراغ راه حرکت نظام است
در ادامه این آیین، زاهد محمودی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام شهدا اظهار کرد: فرهنگ دفاع مقدس چراغ راه و پیشران حرکت نظام اسلامی در عرصههای مختلف است و صلابت، امنیت و بازدارندگی امروز کشور مرهون جانفشانی رزمندگان و خون مطهر شهداست.
وی با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: این سخنرانی، جلوهای از دیپلماسی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت و ترجمان فرهنگ مقاومت هشت سال دفاع مقدس در عرصه بینالمللی بود.
فرماندار مرند ادامه داد: رئیسجمهور در این سخنرانی ضمن تبیین مواضع صلحطلبانه و اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر حقوق ملت ایران و ملتهای مظلوم منطقه تأکید کرد و مواضع کشور را با صراحت و منطق بیان کرد.
محمودی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر اقتدار ملی و بینالمللی کشور گفت: وظیفه مسئولان در امتداد این اقتدار، تلاش برای مدیریت جهادی، گرهگشایی از مسائل معیشتی و مطالبات مردم و شتاببخشی به روند توسعه همهجانبه شهرستان مرند است.
وی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات جامعه، یکی از مهمترین عرصههای ادای دین به شهدا و امانتداری در برابر خون پاک آنان است.
در پایان این آیین، مسئولان و اقشار مختلف مردم با حضور در گلزار شهدای باغ رضوان مرند، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، با آرمانهای شهدا و امام راحل تجدید میثاق کردند.
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