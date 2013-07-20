به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه این نهاد حوزوی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه تروریستی حمله به بارگاه ملکوتی و مطهر حضرت زینب‌(س)، دخت گرانقدر حضرت مولی‌الموحدین امام علی‌(ع) که به تخریب بخشی از حرم مطهر ایشان و شهادت برخی از نمازگزاران جمعه انجامید، موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

طراحان این واقعه جنایت‌بار که اقتدار و وحدت مسلمانان خاری در چشم آنان است، بدانند این گونه اعمال ننگین و به شهادت رساندن جمعی از مومنان و ارادتمندان اهل‌بیت‌(ع) جنایتی بزرگ است و مسببان آن هرگز در پیشگاه خدا بخشیده نخواهند شد، که:

«وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»

این حادثه جانگداز با نمایی از عصبیت و جهل کور، با طراحی قدرت‌های مداخله‌گر به هدف ایجاد فتنه و آشوب در میان مسلمانان و کشورهای منطقه واقع شده است.

دقت و هوشیاری مسلمانان بیدار، حفظ وحدت و توجه به توطئه‌ دشمنان در ایجاد تفرقه بین مسلمین، جلوی این رذالت سیاسی را خواهد گرفت.

حوزه‌های علمیه ضمن ابراز انزجار از هتک حرکت آستانه مقدسه حضرت زینب‌(س) و محکوم نمودن این اقدام تروریستی ناجوانمردانه، مسلمانان غیور و آگاه را به حفظ وحدت اسلامی دعوت و از ایجاد کینه‌های مذهبی و قومی که همانا نیت شوم دشمن قسم خورده اسلام است، بر حذر می‌دارد و این حادثه جانکاه خونبار را به ساحت قدسی حضرت بقیةالله الاعظم‌(عج) مقام معظم رهبری مراجع عظام تقلید و شیعیان و مسلمانان تسلیت گفته، علو درجات برای شهیدان و شفای عاجل جهت مجروحان این حادثه از حضرت باری‌تعالی مسئله می‌نماید.

