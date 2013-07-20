بارش رگبار در سواحل خزر طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است و طی این مدت بارش های رگباری همراه با کاهش دما در برخی از استان های جنوبی، دریای خزر و شمال شرق کشور رخ می دهد.

به گفته وی، پیش بینی می شود که بارش امشب در استان گیلان از شدت بیشتری برخوردار باشد.

امیدوار اظهار داشت: طی سه روز آینده وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در برخی از مناطق شرق کشور به ویژه در منطقه زابل ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: به سبب وزش باد شدید بر روی عراق در برخی مناطق استان های ایلام و خوزستان و امشب و فردا پدیده باد و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

وی افزود: طی دو روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود.

امیدوار یادآور شد: فردا آسمان تهران صاف و در پاره ای نقاط همراه با وزش باد است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب برابر 38 و 25 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.